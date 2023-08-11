منظمة غير حكومية: إعادة 385 طفلا اوكرانيا من روسيا إلى عائلاتهم

"ما مجموعه 385 طفلاً تم ترحيلهم قد أعيدوا إلى أوكرانيا حتى الآن، بينهم 84 بمساعدة قرى الأطفال والمنظمات الشريكة لها".

أعلنت منظمة قرى الأطفال النمسوية المشاركة في عمليات الإعادة، أنه تم اعادة حتى الآن 385 طفلاً أوكرانيًا كان قد "تم ترحيلهم" إلى روسيا إلى عائلاتهم، وقالت المتحدثة باسم المنظمة آنا رادل لوكالة فرانس برس إن "قرى الأطفال تدعم الآباء عبر توفير الموارد المالية أحياناً أو عبر مساعدتهم في التخطيط لمسارهم".

واوضحت المنظمة غير الحكومية، وهي واحدة من "ثلاث جهات فاعلة" تنشط في هذا المجال، أن "ما مجموعه 385 طفلاً تم ترحيلهم قد أعيدوا إلى أوكرانيا حتى الآن، بينهم 84 بمساعدة قرى الأطفال والمنظمات الشريكة لها".

وذكرت المنظمة، ومقرها في إنسبروك، في بيان الخميس "غالباً ما يكون الأطفال هم من يطلبون بأنفسهم المساعدة عبر شبكات التواصل الاجتماعية على سبيل المثال، كما يزودنا سكان المناطق المحتلة أحيانًا معلومات".

تقوم المنظمة بتدريب الأختصاصيين الاجتماعيين وعلماء النفس ليتمكنوا من تقديم الدعم المناسب للقصر وعائلاتهم.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد اصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في آذار/مارس بتهمة ارتكاب جريمة حرب تتمثل في "الترحيل غير القانوني" للأطفال، ويشمل العدد ما لا يقلّ عن 19 ألف طفل أوكراني، بحسب كييف.

مع وجود 2,5 مليون قاصر وأقاربهم مسجلين في 137 دولة وإقليمًا عام 2022، تقدم قرى الأطفال (إس أو إس) نفسها على أنها "أكبر منظمة عالمية" من هذا النوع.