إسرائيل تمدد المساعدة للمهاجرين الذين فروا من الحرب في أوكرانيا

بتوجيه من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وبالتنسيق مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، سيتم تمديد المساعدة الاجتماعية والصحية لأولئك الذين فروا من الحرب

أعلن مسؤولون إسرائيليون، اليوم الجمعة، أنه سيتم تقديم المساعدة للمهاجرين الذين فروا من الحرب في أوكرانيا، وسط تصاعد الجدل حول الموارد المحدودة لتدفق الهجرة إلى إسرائيل، وقالت الحكومة الإسرائيلية في بيان "بتوجيه من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وبالتنسيق مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، سيتم تمديد المساعدة الاجتماعية والصحية لأولئك الذين فروا من الحرب في أوكرانيا حتى نهاية العام الجاري"

ووفقاً للوكالة اليهودية، كان معظم المهاجرين إلى إسرائيل العام المنصرم من روسيا وأوكرانيا. كما قادت المنظمة "عملية إنقاذ لإجلاء يهود أوكرانيا بعد اندلاع الحرب، والتي لم يسبق لها مثيل في حجمها"

في عام 2022 وحده ، هاجر 14680 شخصًا من أوكرانيا إلى إسرائيل. وكان عدد المهاجرين من روسيا أكثر من الضعف مع 37364 مهاجرا. أما المناطق الأخرى فقد تضاءلت بالمقارنة مع 3500 من أمريكا الشمالية بأكملها و 2049 من فرنسا و 1999 من بيلاروسيا و 1498 من إثيوبيا و 985 من الأرجنتين و 526 من بريطانيا و 426 من جنوب إفريقيا و 356 من البرازيل.

وكان الإسرائيليون من أصل إثيوبي، قد اجتجوا في القدس، الأحد المنصرم، مطالبين بالسماح لأقاربهم بالهجرة إلى إسرائيل بطريقة عاجلة، على غرار الأوكرانيين، مع اندلاع اشتباكات عنيفة في إثيوبيا.