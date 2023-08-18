السلطات الروسية تغلق مركز سخاروف لحقوق الإنسان

في إطار حملة أمنية ينفّذها الكرملين ضد المنظّمات الليبرالية التي تتحدى الروايات الرسمية بشأن قضايا بينها التدخل العسكري في أوكرانيا.

أفادت محكمة مدينة في موسكو في بيان، اليوم الجمعة، أنها "قررت حلّ" مركز سخاروف الذي تأسس قبل نحو ثلاثة عقود بسبب استضافته غير القانونية لمؤتمرات ومعارض، يأتي ذلك في إطار حملة أمنية ينفّذها الكرملين ضد المنظّمات الليبرالية التي تتحدى الروايات الرسمية بشأن قضايا بينها التدخل العسكري في أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الجمعة، إن قرار الحلّ "يعكس مرة جديدة حملة القمع التي تقودها السلطات الروسية ضدّ الأصوات التي لا تزال تعبّر بحرية في روسيا لا سيمّا المنظمات غير الحكومية الروسية الأساسية المنخرطة في الدفاع عن حقوق الإنسان، مثل ميموريال ومجموعة هلسنكي" وأعربت عن "قلقها البالغ" بعد توقيف الرئيس المشارك لمنظمة "غولوس" غير الحكومية التي تُعنى بمراقبة الانتخابات وأعضاء فيها.

وفي السياق قال المحامي ميخائيل بيريوكوف لفرانس برس إنّ موكله غريغوري ميلكونيانتس، الرئيس المشارك في غولوس، "أوقف وتمّ استجوابه اليوم كمشتبه به".

يؤكد معارضو الكرملين أن السلطات توسّع نطاق حملة أمنية غير مسبوقة على المعارضين، إذ تم سجن معظم الشخصيات المعارضة أو نفيها فيما أُغلقت منظمات حقوقية بارزة.