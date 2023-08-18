تقرير: عدد القتلى والجرحى في الجيش الأوكراني يقترب من 500 ألف

"الخسائر في صفوف الجيش الروسي تقترب من 300 ألف بينهم ما يصل إلى 120 ألف قتيل وما بين 170 ألفا و180 ألف مصاب"

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، اليوم الجمعة، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين لم تسمهم أن عدد القتلى والجرحى من القوات الأوكرانية والروسية منذ بدء الحرب في أوكرانيا في فبراير/شباط 2022 يقترب من 500 ألف، وأفادت أن "الخسائر في صفوف الجيش الروسي تقترب من 300 ألف بينهم ما يصل إلى 120 ألف قتيل وما بين 170 ألفا و180 ألف مصاب"وتفوقت الأرقام الروسية على الأرقام الأوكرانية، حيث وضع المسؤولون عدد القتلى الأوكرانيين قرب 70 ألف وعدد المصابين بين 100 و120 ألف، وفقا للصحيفة.

وأضافت أن عدد القتلى في الجانب الأوكراني يقترب من 70 ألفا أما عدد المصابين فيتراوح ما بين 100 ألف و120 ألفا.

وحسب ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز، حذر المسؤولون الأمريكيون من أنه من الصعب تقدير أعداد القتلى والمصابين بدقة لأنه يُعتقد أن موسكو تقوم بتقديم تقارير غير دقيقة بشأن القتلى والجرحى في الحرب، ولا تكشف كييف عن أرقام رسمية، ولكنهم قالوا إن المذابح تصاعدت هذا العام في شرق أوكرانيا واستمرت بوتيرة ثابتة مع استمرار عملية الهجوم المضاد التي استمرت لمدة تقريبًا ثلاثة أشهر.

وتابعت الصحيفة، مع ذلك، يتفوق الروس على الأوكرانيين في ساحة المعركة بنسبة تقريبية ثلاثة إلى واحد، وتمتلك روسيا سكانًا أكبر يمكنها من تجديد صفوفها من قوات الجيش.

ويملك الجيش الأوكراني نحو 500،000 ألف جندي، بما في ذلك الجنود العاملين والاحتياطيين والقوات الشبه عسكرية، وبالمقابل يمتلك الجيش الروسي عددًا يقرب ثلاثة أضعاف ذلك العدد، بنحو 1،330،000 جندي نشط واحتياطي وقوات شبه عسكرية.