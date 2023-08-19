الولايات المتحدة توافق على إرسال الدنمارك وهولندا مقاتلات "إف-16" لأوكرانيا

ومن المتوقع أن يبدأ تدريب الطيارين الأوكرانيين في آب/أغسطس الجاري، وأعرب مسؤولون عن أملهم بأن يصبحوا جاهزين بحلول بداية العام 2024.

رحبت كييف بإعلان الولايات المتحدة، أمس الجمعة، منح الدنمارك وهولندا الضوء الأخضر لإرسال مقاتلات أميركية من طراز "اف-16" إلى أوكرانيا ما ان ينتهي الطيارون الأوكرانيون من التدرب على استخدامها.

وأكّد ناطق باسم الخارجية الأميركية أنه تم منح الدنمارك وهولندا "ضمانات رسمية" لنقل طائرات "اف-16" المقاتلة إلى أوكرانيا.

ومن المتوقع أن يبدأ تدريب الطيارين الأوكرانيين في آب/أغسطس الجاري، وأعرب مسؤولون عن أملهم بأن يصبحوا جاهزين بحلول بداية العام 2024.

وكانت كييف تطالب بانتظام بالحصول على مقاتلات غربية لتعويض الخسائر الفادحة التي تكبدتها قواتها الجوية التي تستخدم في الغالب مقاتلات روسية.

وفي تموز/يوليو، أكّد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو ستعتبر إرسال مقاتلات "إف-16" إلى أوكرانيا تهديدًا "نوويًا".

وصباح أمس الجمعة أفادت روسيا عن تدمير مسيّرات أوكرانية فوق موسكو والبحر الأسود حيث تزايدت الهجمات في الأسابيع الأخيرة بعد انسحاب موسكو من اتفاق الحبوب في منتصف تموز/يوليو.