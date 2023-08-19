روسيا تدخل كاتبة إسرائيلية الى قائمة "العملاء الأجانب"

وكانت روسيا أدخلت قبل عدة اسابيع الى نفس القائمة حاخام موسكو السابق بنحاس جولدشميط

أضاف الكرملين مساء الجمعة الكاتبة الإسرائيلية لينور جورليك الى قائمة "العملاء الأجانب" في روسيا.

وبحسب هيئة البث الرسمية "كان" فإن جورليك التي تكتب باللغة الروسية أدخلت الى القائمة بعد مزاعم بأنها عارضت بما يعرف في روسيا "العملية الخاصة في أوكرانيا" ونشرت ملعومات خاطئة حول قرارات اتخذتها القيادة الروسية وإنها أدارت حملة دعائية لمجتمع الميم.

جورليك كانت تعيش في روسيا منذ عدة سنوات ، لكنها بعد الحرب في أوكرانيا باتت توزع وقتها بين روسيا وإسرائيل. ويشار الى أنه قبل عدة أسابيع تم ادخال حاخام موسكو السابق بنحاس جولدشميط الى قائمة العملاء الأجانب في روسيا.