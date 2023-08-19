أنظمة الحرب الإلكترونية، تمكنت من إحباط محاولة من قبل نظام كييف لشن هجوم بطائرة من دون طيار على أهداف في موسكو وضواحيها

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت احباط هجوم أوكراني بطائرة مسيرة، كان يستهدف منشآت في العاصمة موسكو، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام روسية.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "عند الساعة 10.00 بتوقيت موسكو نفذ نظام كييف هجوما إرهابيا بطائرة مسيرة على مطار عسكري في مقاطعة نوفغورود، رصدها مركز مراقبة المطار وتم إسقاطها"، وفق ما ذكره موقع "روسيا اليوم".

جدير بالذكر أن هناك أزدياد في الضربات الجوية بطائرات المسيرة الأوكرانية في عمق روسيا في الأشهر الأخيرة. وسقط أحد المباني في وسط موسكو إثر طائرة مسيرة أوكرانية أمس الجمعة بعد أن أسقطتها الدفاعات الجوية الروسية ، مما عطل الحركة الجوية في جميع المطارات المدنية في العاصمة الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية ، في وقت سابق إن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت خلال الليل صاروخا أطلقته أوكرانيا فوق شبه جزيرة القرم.