كييف تعلن هبوط قواتها في شبه جزيرة القرم في يوم استقلال أوكرانيا

ذكرت مديرية المخابرات الرئيسية الأوكرانية اليوم الخميس أن جنودا أوكرانيين وصلوا إلى شبه جزيرة القرم التي أعلنت روسيا ضمها منذ 2014.

وفقًا لممثل جهاز المخابرات أندريه يوسوف، فقد وقعت معركة شاركت فينها الزوارق المائية والطيران في "شبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتًا" في الصباح.

وأضاف أن العملية جرت في كيب ترخانكوت وأن جميع المهام تمت بنجاح. ولم يعلق المسؤولون الروس بعد على هذه التصريحات.