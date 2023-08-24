كييف تعلن هبوط قواتها في شبه جزيرة القرم في يوم استقلال أوكرانيا

وفقًا لممثل جهاز المخابرات أندريه يوسوف، فقد وقعت معركة شاركت فينها الزوارق المائية والطيران في "شبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتًا" في الصباح

ذكرت مديرية المخابرات الرئيسية الأوكرانية اليوم الخميس أن جنودا أوكرانيين وصلوا إلى شبه جزيرة القرم التي أعلنت روسيا ضمها منذ 2014.

وفقًا لممثل جهاز المخابرات أندريه يوسوف، فقد وقعت معركة شاركت فينها الزوارق المائية والطيران في "شبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتًا" في الصباح.

وأضاف أن العملية جرت في كيب ترخانكوت وأن جميع المهام تمت بنجاح. ولم يعلق المسؤولون الروس بعد على هذه التصريحات.

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تأتي هذه الأخبار في الوقت الذي تحتفل فيه أوكرانيا بيوم الاستقلال الثاني للبلاد منذ بداية الغزو الروسي.

وقال زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي: "اليوم نحتفل بالذكرى الثانية والثلاثين لاستقلالنا - استقلال أوكرانيا. عيد الشعب الحر".

وشدد على أن الحرية "قيمة لكل واحد منا، ونحن نقاتل من أجلها"، مع دخول الحرب في أوكرانيا شهرها التاسع عشر.