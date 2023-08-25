تقرير: تعرض صحافية من قناة "الجزيرة" لهجوم بالقرب من مركز مجموعة"فاغنر" في روسيا

تم نقل رانيا دريدي (41 عاما) إلى المستشفى، حيث تم تشخيص إصابتها بارتجاج في المخ. وقالت وكالة "فونتانكا" إن الصحفي رفض التعليق على الهجوم.

ذكر تقرير، اليوم الجمعة، أن صحفيا من قناة الجزيرة تعرض لهجوم بالقرب من مركز مجوعة "فاغنر" في سان بطرسبرغ، الذي كان بمثابة مكتب للمجموعة، وبحسب وكالة "فونتانكا" الروسية تعرضت الصحفية رانيا دريدي للضرب خارج المركز مساء الخميس، مشيرا إلى أن "مجهولاً ضربها على رأسها ولاذ بالفرار"

وتم نقل رانيا دريدي (41 عاما) إلى المستشفى، حيث تم تشخيص إصابتها بارتجاج في المخ. وقالت وكالة "فونتانكا" إن الصحفي رفض التعليق على الهجوم.

ومن جهتها قالت إدارة وزارة الشؤون الداخلية لسانت بطرسبرغ ومنطقة لينينغراد إنها تلقت معلومات حول الحادث وتبحث عن المهاجم.

ويأتي الهجوم في الوقت الذي تحقق فيه السلطات الروسية في حادث تحطم الطائرة، الأربعاء المنصرم، الذي اسفرعن مقتل رئيس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين (62 عامل)، الذي صدم سيده في الكرملين بإعلانه التمرد قبل نحو شهرين، مصرعه، الأربعاء المنصرم، في حادث تحطم طائرته الخاصة فوق منطقة تفير الروسية، وقُتل معه 9 أشخاص آخرون، في حادثة يلفها الكثير من الغموض وصمت مطبق من جانب الكرملين.

وفي وقت سابق من ،اليوم الجمعة، نفى المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف المزاعم القائلة بأن موسكو قد تكون وراء الحادث الذي وقع بعد شهرين من قيام رئيس "فقاغنر" بتمرد مسلح ضد القيادة العسكرية للبلاد.