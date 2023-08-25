وزير خارجية تركيا يلتقي بالرئيس الأوكراني في كييف

قالت الوزارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن "وزيرنا استقبله في كييف رئيس الدولة الاوكراني فولوديمير زيلينسكي".

أعلنت وزارة الخارجية التركية في بيان، أن وزير الخارجية هاكان فيدان إلتقى، اليوم الجمعة، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف، وقالت الوزارة عبر منصة"إكس" إن "وزيرنا استقبله في كييف رئيس الدولة الاوكراني فولوديمير زيلينسكي".

ومن جهته أكد زيلينسكي في كلمة له على تطبيق "تليغرام" بشكل خاص على أن "المخاطر التي يشكلها الحصار الروسي لممر الحبوب في البحر الأسود". وكانت روسيا قد انسحبت من الاتفاق في منتصف يوليو/تموز المنصرم، مما أتاح لمدة عام تقريبًا نقل ملايين الأطنان من الحبوب الأوكرانية عن طريق البحر، على الرغم من الحرب.

وفي الأسابيع الأخيرة، نفذت موسكو عدة سلسلة من الضربات على البنية التحتية للموانئ في أوديسا والموانئ على نهر الدانوب. وتبحث أوكرانيا من جانبها عن شركاء لتعزيز صادراتها، بما في ذلك عبر البحر الأسود، حيث تحدت موسكو مؤخرًا برحلة سفينة شحن ترفع علم هونغ كونغ، والتي لم تتعرض لهجوم من قبل روسيا رغم تهديداتها. كما نفذت كييف عدة هجمات على سفن روسية في البحر الأسود، من بينها ناقلة نفط، وهددت بدورها السفن المتجهة إلى الموانئ الروسية التي تحتلها موسكو. وعملت تركيا منذ فترة طويلة كوسيط بين البلدين المتحاربين، ولا سيما رعاية اتفاق الحبوب الذي تخلت عنه روسيا، لكن العلاقات مع موسكو توترت بعد أن سلمت أنقرة قادة فوج آزوف القومي المتطرف إلى أوكرانيا.

ومع ذلك، طلب الرئيس فلاديمير بوتين في أوائل أغسطس/آب المنصرم دعم تركيا لتصدير الحبوب من المحصول الروسي الكبير للغاية، والذي تعرقلت عمليات تسليمه بسبب العقوبات الغربية.