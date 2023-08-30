هجوم بطائرات مسيّرة يستهدف مطارا روسيا بالقرب من الحدود مع استونيا

وقال فيديرنيكوف إنه جرى "صد هجوم في مطار بسكوف"، مضيفا أن السلطات تقوم بتقييم حجم الأضرار، لكن لم يسجل وقوع خسائر بشرية.

تعرض مطار روسي بالقرب من الحدود مع استونيا لهجوم بطائرات مسيّرة، وفق ما أفاد حاكم المنطقة الأربعاء، وسط تقارير عن تضرر طائرات نقل ثقيلة.

ونشر الحاكم ميخائيل فيديرنيكوف الذي قال أنه كان في موقع الهجوم فيديو على تطبيق تلغرام يُظهر حريقا كبيرا مع أصوات انفجارات وصفارات إنذار في الخلفية.

وقال فيديرنيكوف إنه جرى "صد هجوم في مطار بسكوف"، مضيفا أن السلطات تقوم بتقييم حجم الأضرار، لكن لم يسجل وقوع خسائر بشرية.

وكتب فيديرنيكوف أنه تم إلغاء جميع رحلات الأربعاء في المطار "حتى يتم توضيح طبيعة الأضرار المحتملة على المدرج".

وقالت وكالة تاس الرسمية للأنباء نقلا عن خدمات الطوارئ إن "أربع طائرات نقل ثقيلة من طراز إليوشن تعرضت لأضرار"، كما نقلت عن خدمات الملاحة الجوية أيضا أن "المجال الجوي فوق مطار فنوكوفو في موسكو قد تم إغلاقه".

ولم يصدر عن وزارة الدفاع الروسية أي تعليق، لكن أنباء تحدثت عن تضرر أربع طائرات نقل ثقيلة.

وسبق ان استهدفت منطقة بسكوف بهجمات بطائرات مسيّرة في أواخر ايار/مايو.

وتقع بسكوف على بعد نحو 800 كيلومتر من الحدود مع أوكرانيا، والمنطقة المحيطة بها تحد الدولتين العضوين في الاتحاد الأوروبي لاتفيا وإستونيا.