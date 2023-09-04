مسلم ومن تتار القرم..من هو رستم عمروف وزير الدفاع الجديد في أوكرانيا؟

عرف عن عمروف بأنه مفاوض بارع وهو أحد المقربين من الرئيس فلودومير زلنسكي

عين الرئيس الأوكراني فولودمير زلنسكي اليوم الأحد رستم عمروف وزيرا جديدا للدفاع، ومن المرتقب أن يصادق البرلمان الأوكراني على قرار تعيينه.وأعرب زيلنسكي في تغريدة عن أمله بأن يدعم البرلمان قرار تعيين عمروف، مبررا قراره لكون الوزارة تحتاج الى نهج جديد.

وبات عمروف (41 عاما) بعد هذا القرار أول مواطن من تتار القرم يتولى منصب وزير في تاريخ أوكرانيا، وكان عمروف شغل بالسابق منصب رئيس صندوق ممتلكات الدولة في أوكرانيا، وممثلا خاصا للرئيس الأوكراني، ويشغل عمروف منصب مفوض المجلس الاستشاري لتفاعل أوكرانيا مع الدول الإسلامية والعربية، وهو عضو في فريق المفاوضات الأوكراني مع روسيا.

وعمروف من مواليد سمرقند في أوزباكستان لعائلة من "تتار القرم" رحلت في الاربعينيات، وينتمي "تتار القرم" لمجموعة عرقية تركية تعتبر شبه جزيرة القرم موطنها الأصلي، تعرضوا لعمليات تهجير قسرية في القرن العشرين نحو وسط روسيا، وسيبيريا، ودول آسيا الوسطى الناطقة بالتركية، التي كانت تحت الحكم السوفييتي.

منذ عام 2020 يشغل عمروف عضو بفريق عمل حكومي اوكراني يعمل على وضع استراتيجية لإنهاء الاحتلال الروسي للقرم، وتولى في أيلول/سبتمبر 2022 منصب رئيس الممتلكات الدولية، وعرف عمروف من قبل المقربين منه بأنه مفاوض موهوب وكان عضوا بالفريق الأوكراني الذي تفاوض مع روسيا في آذار/مارس 2022، كما شارك بمحادثات حول اتفاق البحر الأسود للحبوب وتبادل السجناء.ورافق عمروف زلنسكي خلال زيارته الى المملكة العربية السعودية في أيار/مايو، كما رافق السيدة الأولى اولينا زلنسكي خلال زيارتها الى دولة الإمارات في آذار/مارس الماضي.