يدرس مسؤولون أوكرانيون كبار في الأيام الوشيكة إمكانية تقييد دخول الإسرائيليين إلى الأراضي الأوكرانية بمناسبة عيد رأس السنة اليهودية (رأس السنة اليهودية)

من المقرر أن يدرس مسؤولون أوكرانيون كبار في الأيام الوشيكة إمكانية تقييد دخول الإسرائيليين إلى الأراضي الأوكرانية بمناسبة عيد رأس السنة اليهودية (رأس السنة اليهودية) السنوي في مدينة أومان.

وتعتقد إدارة فولوديمير زيلينسكي أن الرئيس الأوكراني "يشعر بخيبة أمل" من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب "دعمه الضعيف". وعلى وجه الخصوص، تخطط أوكرانيا لتعليق اتفاقية الإعفاء من التأشيرة بين كييف والقدس "انتقامًا". وتجري أيضًا دراسة الحد من التجمعات في مدينة أومان، ويفكر المسؤولون الأوكرانيون أيضًا في إعادة عدد معين من الحجاج اليهود الذين يقدمون أنفسهم على الحدود البرية.

وقال مسؤول أوكراني لهيئة البث الرسمية الإسرائيلية (كان) إن "بنيامين نتنياهو لم يكلف نفسه عناء تهنئتنا شخصيا بعيد الاستقلال.

ومن ثم فإن كييف ستعرب عن استيائها من إسرائيل لعدم مشاركتها إلى جانبها، مثل الدول الغربية الأخرى، في حربها ضد الغزاة الروس، بحسب قناة “كان” العامة الإسرائيلية.

في كل عام، يجتمع آلاف اليهود من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك العديد من الإسرائيليين، عند قبر الحاخام نحمان من بريسليف، وهو زعيم حسيدي من أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر، في مدينة أومان الأوكرانية، بمناسبة أعياد رأس السنة اليهودية.