زيلينسكي: مقتل 16 على الأقل في غارة روسية على سوق في شرق أوكرانيا

"في هذه اللحظة قتلت مدفعية الإرهابيين الروس 16 شخصًا في مدينة كوستيانتينيفكا بمنطقة دونيتسك. سوق عادي. متاجر. صيدلية. أشخاص لم يرتكبوا أي خطأ. العديد من الجرحى"

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إن 16 شخصا على الأقل قتلوا، بينهم طفل، في غارة روسية على سوق في بلدة كونستانتينوفكا بشرق أوكرانيا.

وبحسب وزير الداخلية في البلاد، فقد أصيب 28 شخصاً آخرين.

وكتب زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي: "في هذه اللحظة، قتلت مدفعية الإرهابيين الروس 16 شخصًا في مدينة كوستيانتينيفكا بمنطقة دونيتسك. سوق عادي. متاجر. صيدلية. أشخاص لم يرتكبوا أي خطأ. العديد من الجرحى".

https://twitter.com/i/web/status/1699405764983415077 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

ويأتي الهجوم بينما وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في زيارة إلى كييف.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، ضربت سلسلة من الهجمات بطائرات روسية بدون طيار منطقة ساحلية في منطقة أوديسا جنوب غرب أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل شخص واحد. سقط حطام طائرة روسية بدون طيار على أراضي رومانيا العضو في الناتو، حسبما أكد وزير الدفاع في البلاد أنجيل تيلفار لمنفذ الإعلام المحلي أنتينا 3 سي إن إن.