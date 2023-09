زيلينسكي: مقتل 16 على الأقل في غارة روسية على سوق في شرق أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إن 16 شخصا على الأقل قتلوا، بينهم طفل، في غارة روسية على سوق في بلدة كونستانتينوفكا بشرق أوكرانيا.

وبحسب وزير الداخلية في البلاد، فقد أصيب 28 شخصاً آخرين.

وكتب زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي: "في هذه اللحظة، قتلت مدفعية الإرهابيين الروس 16 شخصًا في مدينة كوستيانتينيفكا بمنطقة دونيتسك. سوق عادي. متاجر. صيدلية. أشخاص لم يرتكبوا أي خطأ. العديد من الجرحى".