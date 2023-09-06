الخارجية الأمريكية تعلن عن مساعدات جديدة لأوكرانيا يبلغ مجموعها أكثر من مليار دولار

بلينكن"نعلن مساعدات جديدة يبلغ مجموعها أكثر من مليار دولار"، معتبراً أنّ "المساعدات الأميركية ستسمح للهجوم الأوكراني باكتساب زخم أكبر"

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، عن مساعدات جديدة من واشنطن لأوكرانيا "يبلغ مجموعها أكثر من مليار دولار" للتصدّي للغزو الروسي.

جاءت تصريحات بلينكن خلال زيارته إلى كييف التي لم يعلن عنها مسبقا، وتابع"الولايات المتحدة ملتزمة منح أوكرانيا الوسائل اللازمة لكتابة مستقبلها (...) واليوم، نعلن مساعدات جديدة يبلغ مجموعها أكثر من مليار دولار"، معتبراً أنّ "المساعدات الأميركية ستسمح للهجوم الأوكراني باكتساب زخم أكبر"