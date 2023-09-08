الرئيس الأوكراني يتهم نظيره الروسي بـ"قتل" رئيس مجموعة فاغنر

زيلنسكي"الحقيقة أنه قتل بريغوجين، على الأقل هذه هي المعلومة التي لدينا جميعاً وليس أي شيء آخر (...) يشير هذا أيضاً إلى منطقه وحقيقة أنه ضعيف".

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إنّ "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان وراء مقتل رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة( يفغيني بريغوجين)"وتابع"الحقيقة أنه قتل بريغوجين، على الأقل هذه هي المعلومة التي لدينا جميعاً وليس أي شيء آخر (...) يشير هذا أيضاً إلى منطقه وحقيقة أنه ضعيف".

جاءت تصريحات زيلينسكي، دون تقديم أي دليل يدعم أقواله، بشكل عابر في مؤتمر بكييف عند سؤاله عن الرئيس الروسي.

ويقول الكرملين إنه سيُجرى تحقيقاً في جميع الأسباب الممكنة لتحطم الطائرة، بما في ذلك احتمالية كونه مدبراً. ووصف الكرملين ما يقال عن أن بوتين أمر بقتل بريغوجين ومساعديه بأنه ما هو إلا "محض كذب".

وقاد بريغوجين هذا الصيف تمرداً قصير الأجل في روسيا، شكَل أكبر تحد واجهه بوتين منذ توليه السلطة في عام 1999. ودفع هذا التمرد الرئيس إلى اتهام منظمي التمرد "بالخيانة" و"بطعنه في الظهر".

وكان بوتين، قد نفى في أغسطس/آب المنصرم أنه قتل قائد "مجموعة فاغنر" يفغيني بريغوجين الذي قتل الليلة الماضية في حادث تحطم طائرة شمال موسكو. وأضاف: "سننتظر نتائج التحقيق، فالأمر سيستغرق بعض الوقت". بوتين، الذي خرج عن صمته وتحدث عن الحادث بعد حوالي 24 ساعة من وقوعه، أرسل تعازيه إلى عائلة بريغوزين. وقال في تأبينه: "لقد عرفته منذ التسعينيات، لقد كان رجل أعمال موهوباً".