روسيا تدمر طائرات بدون طيار أوكرانية فوق منطقة بيلغورود

وشهدت روسيا موجة من الهجمات بطائرات بدون طيار عبر مناطقها المتاخمة لأوكرانيا، فضلا عن وصول بعضها إلى العاصمة موسكو، منذ أن شنت كييف هجومها المضاد

قالت روسيا، اليوم الاثنين، إنها دمرت طائرتين أوكرانيتين بدون طيار بالقرب من منطقة بيلغورود الحدودية. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية على تليغرام أن "أنظمة الدفاع الجوي أثناء الخدمة دمرت طائرتين بدون طيار فوق أراضي منطقة بيلغورود"، مضيفة أن ذلك حدث حوالي الساعة 1:20 صباحًا (22:20 بتوقيت جرينتش يوم الأحد).

لم تقع إصابات. وسقطت شظايا إحدى الطائرات بدون طيار على الطريق بالقرب من مبنى سكني خاص. وكتب حاكم منطقة بيلغورود فياتشيسلاف جلادكوف على تيليجرام: "جميع خدمات الطوارئ موجودة في الموقع"، مضيفًا أنه تم "إسقاط" الطائرات بدون طيار فوق منطقة ياكوفليفسكي.

وشهدت روسيا موجة من الهجمات بطائرات بدون طيار عبر مناطقها المتاخمة لأوكرانيا، فضلا عن وصول بعضها إلى العاصمة موسكو، منذ أن شنت كييف هجومها المضاد في أوائل يونيو/حزيران. لكن المسؤولين الروس قللوا من أهميتها.

وفي اليوم السابق، قالت القوات المسلحة الأوكرانية، الأحد، إن روسيا أرسلت 32 طائرة انتحارية بدون طيار، وتم تدمير 25 منها فقط بواسطة أنظمة الدفاع الجوي، مضيفة أن الهجوم كان موجهًا إلى منطقة كييف.

وفي يوم الأحد أيضًا، قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن القوات الروسية قتلت إيما إيغوال، وهي مواطنة إسبانية درست في جامعة كاليفورنيا، والكندي أنتوني إهنات، وكلاهما يعملان في منظمة "رود تو ريليف" غير الحكومية.

كانت إيغوال، البالغة من العمر 32 عامًا، مديرة منظمة Road to Relief، التي شاركت في تأسيسها في مارس 2022، بعد أيام فقط من غزو روسيا لأوكرانيا. تم وصف كلا العاملين في مجال الإغاثة بأنهما ملتزمان بالحد من الضرر الذي يلحق بالمدنيين وتوزيع الإغاثة الإنسانية.