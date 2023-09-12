لأول مرة منذ الحرب الأوكرانية: اجتماع مرتقب بين نتنياهو وزلنسكي

هذا هو الاجتماع بين الجانبين منذ انطلاق الحرب في أوكرانيا وسيكون على هامش الهيئة العامة للأمم المتحدة

يجتمع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأوكراني فولودومير زلنسكي على هامش الهيئة العامة للأمم المتحدة في نيويورك وذلك وفقا لما نقله مسؤولون مطلعون على التفاصيل

وبحسب هؤلاء المسؤولين بحسب ما نقلته هيئة البث الرسمية "كان" سيكون هذا اللقاء الأول الذي يجتمع فيه زعيم إسرائيلي مع الرئيس الأوكراني منذ الغزو الروسي في أوكرانيا وبداية الحرب فيها.

وأضاف هؤلاء المسؤولين أن خلفية الاجتماع تدور في ظل عدم رضا أوكراني من المساعدات الإسرائيلية. ودعا زلنسكي نتنياهو في الماضي إلى كييف إلا أن رئيس الحكومة الإسرائيلية تجاهل هذه الدعوات.

الإعلان عن اللقاء يأتي بعد أيام من مكالمة هاتفية أجراها رئيس الحكومة الإسرائيلية والرئيس زلنسكي الخميس الماضي، وهي المكالمة الأولى بينهما بعد تسعة أشهر من القطيعة، وتحدث الجانبان حول الامكانية للاجتماع في نيويورك، وتم الحديث عن زيارة ممكنة لنتنياهو في كييف.