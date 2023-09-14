عاتبارًا من صباح يوم 14 سبتمبر/أيلول الجاري، وصل حوالي 22000 حاج حسيديي إلى أومان، معظمهم من إسرائيل والولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية".

على الرغم من تحذيرات كييف بعدم السفر بسبب الحرب في أوكرانيا، وصل لى مدينة أومان الأوكرانية أكثر من 22 ألف حاج يهودي للاحتفال برأس السنة اليهودية ،وفي هذا العام، تجري الاحتفالات على خلفية الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضها الصراع الدائر في المنطقة.

في كل عام، يسافر آلاف اليهود الأرثوذكس من إسرائيل ومختلف أنحاء العالم إلى أومان لإحياء ذكرى العيد في المدينة الواقعة بوسط أوكرانيا، والتي تحمل أهمية تاريخية باعتبارها واحدة من أماكن ميلاد الحركة الحسيدية.

وفي السياق أفاد رئيس منطقة تشيركاسي إيغور تابوريتس أنه "اعتبارًا من صباح يوم 14 سبتمبر/أيلول الجاري، وصل حوالي 22000 حاج حسيديي إلى أومان، معظمهم من إسرائيل والولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية".

وتحسبا للتجمع، اتخذت السلطات خطوات لتعزيز الأمن. وأوضح تابوريتس أن "حوالي 1000 عنصر من قوات إنفاذ القانون سيعملون على تأمين الأمن خلال الاحتفالات. وقمنا بتجهيز 24 ملجأ إضافيا، بما في ذلك تركيب ملاجئ خرسانية متنقلة".

وعلى الرغم من دعوات كييف للحجاج بالامتناع عن السفر إلى أومان بسبب الخطر الذي يشكله الغزو الروسي، إلا أن الحج السنوي يظل حدثًا مهمًا للمجتمع اليهودي.

وفي حديثه عن الوضع الحالي، أكد تابوريتس أن "الوضع حاليًا في أومان مستقر وتحت السيطرة. وقوات الأمن والدفاع لدينا تعمل في وضع معزز". وأضاف أن ضباط الشرطة الإسرائيلية انضموا إلى نظرائهم الأوكرانيين في دوريات في حي الحج، مما يعزز الأمن.

والجدير بالذكر أن مدينة أومان لم تكن محصنة ضد الصراع المستمر، حيث شهدت المدينة في السابق غارات جوية مميتة. وفي إبريل/نيسان، أدى هجوم صاروخي روسي على مبنى سكني في أومان إلى مقتل أكثر من 20 مدنياً.

تعود أهمية أومان كموقع للحج إلى حوالي 200 عام، وهي متجذرة في ارتباطها التاريخي بالحاخام نحمان من بريسلوف، أحد الشخصيات الرائدة في الحركة الحسيدية اليهودية.