تقرير: روسيا تغري الكوبيين بالمال بعلم السلطات من أجل القتال في أوكرانيا

بموازاة إعلان السلطات الكوبية عن اكتشاف شبكة تعمل على "الاتجار بالبشر" لإغراء الكوبيين للقتال بأوكرانيا، قالت الخارجية الكوبية إنّ البلاد "ليست جزءا من الصراع"

تعمل شبكات منظمة بالتنسيق مع الجيش الروسي على استقطاب الشباب الكوبيين للقتال في أوكرانيا، من خلال عرض رواتب مغرية تبلغ إجمالي ألفي دولار هذا عدا عن الترغيب في الحصول على الجنسية الروسية، بحسب تقرير أعدته مجلة التايم التي أوردت ترجيحات بأن تكون السلطات في كوبا متورطة في التستر على هذا النشاط.

ووفقا للتقرير في العربي الجديد، فقد أعلنت السلطات الكوبية في في 8 سبتمبر/ أيلول الجاري، أنها اعتقلت 17 شخصاً قالت إنهم يعملون في "شبكة لتهريب البشر" تعمل من روسيا لجذب شبان كوبيين من أجل القتال في أوكرانيا. وقالت الحكومة الكوبية، حينها، إنّ هذا يتعارض مع القانون المعتمد في البلاد.

لكن المجلة كشفت عكس ذلك مشيرة الى أن تجنيد الكوبيين مر على الأغلب عبر رقابة الجيش الروسي بإطار عمليات منظمة وقد استندت التايم على وثائق ومنشورات مختلفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى مقابلات مع عائلات بعض الكوبيين الذين ذهبوا إلى روسيا.

وبحسب المجلة، فقد ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي في كوبا، حسابات تعلن عن عقود عمل مع الجيش الروسي براتب شهري قدره 20400 روبل (2086 دولارا أميركيا)، في حين لا يزيد متوسط الراتب عن 50 دولاراً شهرياً.

وتقدر جماعات حقوق الإنسان أعداد المجندين الكوبيين لصالح روسيا 750 إلى 1000 مجند، وأن 62 على الأقل مدربون تدريبا عاليا وهم جزء من مجموعة القوات الخاصة الكوبية.

وبموازاة إعلان السلطات الكوبية عن اكتشاف شبكة تعمل على "الاتجار بالبشر" لإغراء الكوبيين للقتال مع الجيش الروسي، قالت وزارة الخارجية الكوبية إنّ البلاد "ليست جزءاً من هذا الصراع"، ورفضت مزاعم التواطؤ في الحرب.

لكن التقرير الاستقصائي راجع عشرات جوازات السفر ما يدفع باتجاه ترجيح أن تكون السلطات الكوبية "على علم بصفقات التجنيد"، إذ أخبر العديد من المجندين أفراد عائلاتهم بأن المسؤولين الكوبيين لم يختموا "عن قصد" جوازات سفرهم قبل مغادرتهم البلاد للصعود إلى رحلتهم إلى موسكو، وهي خطوة بحسب "تايم"، تشير إلى محاولة واضحة للحفاظ على "قدرتهم على الإنكار".