الرئيس الأوكراني لنتنياهو :"نتطلع الى الكثير من إسرائيل"

ويعتبر هذا الاجتماع الأول بين نتنياهو وزلنسكي منذ الغزو الروسي ضد أوكرانيا

اجتمع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الليلة مع الرئيس الأوكراني فلودومير زلنسكي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك لأول مرة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، وفي مستهل الاجتماع قال زلنسكي لنتنياهو بأنه "يتطلع إلى الكثير" من إسرائيل.

ومن المتوقع أن يجتمع بعدها مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في مكتب الممثلية التركية في نيويورك- وذلك بعد سنوات من تدهور العلاقات بين إسرائيل وتركيا. حيث طرأ خلال الأشهر الأخيرة تحسن بالعلاقات بين البلدين وحتى أن نتنياهو خطط زيارة تركيا نهاية تموز/يوليو، الا أن الزيارة تأجلت بسبب العملية الجراحية التي أجراها في قلبه.

وفي وقت سابق اجتمع نتنياهو اليوم مع المستشار الألماني اولف شولتس، وقال رئيس الحكومة خلال الاجتماع :"إنه لا يجب قبول إعلان ايران بشأن سحب بعض مفتشي الوكالة النووية الدولية من المنشآت النووية". وشارك في الاجتماع كل من وزير الشؤون الاستراتيجية رون درمر، رئيس طاقم نتنياهو تساحي برفرمان، وايضا رئيس الموساد ددي برنياع، الذي انضم الى اجتماعات نتنياهو.