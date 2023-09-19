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الرئيس الأوكراني لنتنياهو :"نتطلع الى الكثير من إسرائيل"

i24NEWS

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رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو يجتمع مع الرئيس الاوكراني فلودومير زلنسكي في نيويورك
Avi Ohayon /GPOرئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو يجتمع مع الرئيس الاوكراني فلودومير زلنسكي في نيويورك

ويعتبر هذا الاجتماع الأول بين نتنياهو وزلنسكي منذ الغزو الروسي ضد أوكرانيا

اجتمع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الليلة مع الرئيس الأوكراني فلودومير زلنسكي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك لأول مرة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، وفي مستهل الاجتماع قال زلنسكي لنتنياهو بأنه "يتطلع إلى الكثير" من إسرائيل. 

ومن المتوقع أن يجتمع بعدها مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في مكتب الممثلية التركية في نيويورك- وذلك بعد سنوات من تدهور العلاقات بين إسرائيل وتركيا. حيث طرأ خلال الأشهر الأخيرة تحسن بالعلاقات بين البلدين وحتى أن نتنياهو خطط زيارة تركيا نهاية تموز/يوليو، الا أن الزيارة تأجلت بسبب العملية الجراحية التي أجراها في قلبه. 

وفي وقت سابق اجتمع نتنياهو اليوم مع المستشار الألماني اولف شولتس، وقال رئيس الحكومة خلال الاجتماع :"إنه لا يجب قبول إعلان ايران بشأن سحب بعض مفتشي الوكالة النووية الدولية من المنشآت النووية". وشارك في الاجتماع كل من وزير الشؤون الاستراتيجية رون درمر، رئيس طاقم نتنياهو تساحي برفرمان، وايضا رئيس الموساد ددي برنياع، الذي انضم الى اجتماعات نتنياهو. 

 

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