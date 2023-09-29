تقرير: المئات من مقاتلي مجموعة "فاغنر" يعيدون الانتشار في أوكرانيا

يأتي هذا بالتزامن مع تكليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساعد قائد "فاغنر" السابق، العقيد المتقاعد أندريه تروشي، تدريب متطوعين للقتال في أوكرانيا.

كشفت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الجمعة، أن "مئات المقاتلين المرتبطين بمجموعة ’فاغنر’ بدأوا خلال الأسابيع المنصرمة إعادة الانتشار في أوكرانيا، ضمن مجموعات صغيرة للقتال إلى جانب وحدات موالية لروسيا"، يأتي هذا بالتزامن مع تكليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساعد قائد "فاغنر" السابق، العقيد المتقاعد أندريه تروشي، تدريب متطوعين للقتال في أوكرانيا.

ولفتت الوزارة إلى أن "الوضع المحدد لأفراد ’فاغنر’ بعد إعادة الانتشار غير واضح، لكنهم انتقلوا على الأرجح إلى وحدات من قوات وزارة الدفاع الروسية الرسمية ووحدات أخرى من مجموعات عسكرية خاصة".

وفي السياق أشارت تقارير عدة إلى أن "تركز قدامى محاربي ’فاغنر’ حول باخموت، حيث ستكون خبرتهم مطلوبة على الأرجح بشكل خاص في هذا القطاع، كما أن الكثيرين منهم على دراية بخط المواجهة الحالي والأساليب القتالية الأوكرانية، بعد أن قاتلوا على نفس التضاريس في الشتاء المنصرم".

فقد جاء في بيان صادر عن الكرملين اليوم الجمعة أن بوتين قال متوجهاً إلى تروشيف "خلال الاجتماع الأخير طرحنا فكرة انخراطك في تدريب وحدات متطوعين قادرة على شن مهمات قتالية مختلفة في في أوكرانيا."

ورأى الرئيس الروسي أنّ تروشيف، الملقب بـ "سيدوي" (الأشيب بالروسية)، والذي كان مقرّباً جدًا من بريغوجين، يتمتّع بالخبرة اللازمة لتنفيذ مثل هذه المهمة، بعد ثلاثة أشهر على التمرّد الفاشل الذي نفذته "فاغنر".