رومانيا: تم انتهاك المجال الجوي للبلاد خلال هجمات روسية على أوكرانيا

روسيا تشن هجومًا على الدانوب ورومانيا تعلن عن خرق محتمل لمجالها الجوي

أعلنت رومانيا، اليوم السبت أنها رصدت انتهاكا محتملا لمجالها الجوي خلال هجمات ليلية شنتها روسيا على بنى تحتية في منطقة الدانوب في أوكرانيا المجاورة. وقالت وزارة الدفاع الرومانية في بيان "بعد رصد مجموعات من المسيرات متجهة نحو الأراضي الأوكرانية بالقرب من الحدود الرومانية" تم تنبيه سكان مدينتي تولسيا وغالاتي.

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ومنذ انسحابها من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود في تموز/يوليو، كثفت موسكو هجماتها على منطقتي أوديسا وميكولايف اللتين توفران البنية التحتية الرئيسية لصادرات الحبوب في جنوب أوكرانيا.

واضاف البيان أن "نظام المراقبة الرادارية التابع للجيش الروماني أظهر اختراقا محتملا غير مرخص به للمجال الجوي الوطني، مع رصد إشارة على مسار في اتجاه بلدة غالاتي". وأشارت وزارة الدفاع الى أنه لم يتمّ بعد رصد أي حطام على الأراضي الرومانية، على أن يتواصل البحث السبت.

وفي منتصف سبتمبر/أيلول، بدأ الجيش الروماني بناء ملاجئ مضادة للغارات الجوية لحماية سكان بلدة بلاورو القريبة من الحدود الأوكرانية، بعد العثور على حطام مسيّرة في المنطقة. ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، يعمل حلف شمال الأطلسي على منع تمدّد الحرب إلى أيّ من دوله الأعضاء.