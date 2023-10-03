لا يزال مصير قوات "فاغنر" في أوكرانيا غامضا، بعد إعلان موسكو مقتل بريغوجين في سقوط غير مفسر لطائرة خاصة، يوم 23 أغسطس/آب الماضي.

أفادت مجلة "نيوزويك" الأميركية نقلا عن حسابات إعلامية مرتبطة بـ"فاغنر"، أن نجل يفغيني بريغوجين قائد مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الراحل، تولى قيادة وحدة النخبة في المجموعة التي عادت للقتال في أوكرانيا.

وقالت المجلة، على تطبيق "تلغرام" للتواصل، أن بافل بريغوجين يشارك في القتال في أوكرانيا حاليا.

ولا يزال مصير قوات "فاغنر" في أوكرانيا غامضا، بعد إعلان موسكو مقتل بريغوجين في سقوط غير مفسر لطائرة خاصة، يوم 23 أغسطس/آب الماضي.

وكان قد لقي بريغوجين الأب مصرعه في حادثة طائرة أواخر أغسطس/آب الماضي، كما تقول موسكو، لكنه ترك خليفة مقربا له في الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وقادت "فاغنر" هجوما مطولا استمر لأشهر في مدينة باخموت شرق أوكرانيا، تحت قيادة بريغوجين الأب، لكن جرى سحب عناصرها من ساحات القتال بعد التمرد الذي نفذته في روسيا في يونيو الماضي، ونقلهم إلى بيلاروسيا المجاورة.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن "فاغنر" لم تعد موجودة، علما أنه لا يوجد قانون روسي يتعلق بالشركات العسكرية الخاصة.