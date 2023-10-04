"هذه الخطوة يمكن أن تساعد في تخفيف النقص الحاد في العتاد لدى الجيش الأوكراني، الذي ينتظر إرسال المزيد من الأموال والمعدات من الولايات المتحدة وحلفائها"

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنها "سلمت أوكرانيا نحو 1.1 مليون طلقة ذخيرة إيرانية"، كانت قد تمت مصادرتها أثناء نقلها من الحرس الثوري الإيراني إلى الحوثيين باليمن أواخر العام المنصرم.

وبحسب ما أفادته به شبكة "سي إن إن"، نقلا عن مسؤولين أميركيين كشفوا في وقت سابق، من اليوم الأربعاء، أن "واشنطن ستنقل آلافاً من قطع الأسلحة والذخائر الإيرانية المصادرة إلى أوكرانيا"وأوضحت أن "هذه الخطوة يمكن أن تساعد في تخفيف النقص الحاد في العتاد لدى الجيش الأوكراني، الذي ينتظر إرسال المزيد من الأموال والمعدات من الولايات المتحدة وحلفائها"

وقالت إن الإدارة الأميركية تدرس منذ أشهر كيفية إرسال هذه الأسلحة إلى الأوكرانيين بشكل قانوني، مشيرة إلى أن تلك الأسلحة مخزنة في منشآت تابعة للقيادة المركزية الأميركية.

ويأتي هذا الإعلان في وقت يتعرض فيه الدعم المقدم لأوكرانيا لانتقادات شديدة من قبل البرلمانيين اليمينيين في الولايات المتحدة، وفي الوقت الذي كانت فيه المساعدات الكبيرة من واشنطن إلى كييف ضحية الاتفاق المؤقت لتجنب شلل الميزانية الفيدرالية، الذي تم التوصل إليه في الآونة الأخيرة. دقيقة الأسبوع الماضي في واشنطن.

يذكر أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أكد أن الجيش الأوكراني تنقصه الأسلحة ووسائل الدفاع الجوي للقيام بهجوم مضاد. وقال زيلينسكي على هواء قناة "سكاي تي جي 24"، اليوم: "إن هجومنا المضاد مستمر، خطوة تلو خطوة، نبذل كل ما في وسعنا لصد العدو. المشكلة هي حقول الألغام، والنقص في القذائف وأنظمة الدفاع الجوي".وتابع "الدفاع الجوي عنصر مهم للغاية للهجوم المضاد ولحماية السكان". ووفقاً لزيلينسكي، إنه من المهم للغاية عدم تباطؤ القتال في ساحة المعركة في الشتاء، الذي سيصبح "تحدّياً للجيش وللمواطنين".