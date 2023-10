الرئيس الأوكراني: مقتل 47 شخصا بهجوم روسي على خاركيف

افاد الرئيس فولوديمير زيلينسكي،اليوم الخميس، عن "مقتل 48 شخصا على الاقل في قصف روسي اصاب متجرا للمواد الغذائية في قرية بمنطقة خاركيف بشرق اوكرانيا"، وقال إن "روسيا تهدد الأمن في كل أوروبا"، معربا عن ثقته في "استمرار دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا"

جاءت تصريحات زيلنسكي خلال قمة تضم نحو خمسين زعيما أوروبياً في إسبانيا، حيث سافر الرئيس الأوكراني لحشد الدعم من الحلفاء الغربيين، وقال زيلينسكي في بيان نشره عبر قناته على تطبيق "تليغرام": "أهم شيء بالنسبة لنا، خاصة قبل الشتاء، هو تعزيز الدفاع الجوي، وهناك بالفعل أساس لاتفاقيات جديدة مع الشركاء".