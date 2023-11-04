مسؤولون اوكرانيون: نشعر بالخيبة من التقارير عن زيارة زلنسكي لإسرائيل هذا يعرض حياته للخطر

جاء هذا في أعقاب عن تقرير عن زيارة محتملة للرئيس الاوكراني الى اسرائيل على خلفية الحرب في غزة

صرح مسؤول أوكراني اليوم السبت بعد النشر في القناة الإسرائيلية "12" بأن التسريب عن زيارة محتملة للرئيس زلنسكي الى إسرائيل تلحق الضرر بأمنة ويعرض حياته للخطر، ونشرت القناة أمس أن الرئيس الأوكراني من المرتقب أن يزور إسرائيل على خلفية الحرب في غزة.

وأضاف المسؤول الأوكراني بأن "التسريب حول زيارة محتملة للرئيس تلحق الضرر بالعلاقات بين البلدين وتمس بالثقة بين أصحاب القرار. كلا البلدين حاليا في حالة حرب، وفي اوكرانيا الوضع أصعب، ولذلك فإن قضايا الأمن هامة ويجب أن تكون لها الأهمية العليا. هذا التسريب يمس بأمن الرئيس وطاقم موظفيه ويعرض حياتهم للخطر". وإفيد ان اوكرانيا حاولت ابقاء "الزيارة سرية، فمنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، كانت هناك تهديدات على حياة الرئيس".

وأضاف المسؤول :"علم أمس الرئيس زلنسكي عن النشر، وشعر بالخيبة، لا يوجد قرار حاليا حول موعد زيارة".

ونشرت القناة الاسرائيلية "12" أمس نقلا عن مسؤولين ديبلوماسيين، عن اتصالات على مستويات عليا بين إسرائيل وأوكرانيا لوصول الرئيس الأوكراني الى إسرائيل الأسبوع القادم. وذكر أن التفاصيل الكاملة للزيارة لم يتم إنهائها بعد. وطلب الرئيس الأوكراني زيارة إسرائيل منذ المراحل الأولى للحرب، لكن في إسرائيل اعتقدوا بأنه ليس الوقت الصحيح.