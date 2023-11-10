تغطية| الجيش الإسرائيلي يواصل غاراته في غزة ويشن غارة على سوريا، واشتباكات على عدة محاور

الجيش الإسرائيلي يواصل غاراته في غزة ويشن غارة على سوريا، واشتباكات على عدة محاور

الجيش الإسرائيلي يعلن عن غارة على سوريا ردا على إطلاق مسيرة تجاه إيلات | الجيش يوضح: لا يوجد وقف لإطلاق النار، هناك فترات توقف تكتيكية | حركة الجهاد الإسلامي تنشر شريط فيديو لرهينتين| نتنياهو لـفوكس نيوز: سنصل إلى السنوار ونقضي عليه.

في اليوم الـ34 من الحرب، يواصل الجيش الإسرائيلي غاراته في قطاع غزة، في حين اندلعت اشتباكات ضارية بين فصائل فلسطينية وقوات إسرائيلية توغلت في منطقتين بمدينة غزة.

جاء هذا وسط اعلان البيت الأبيض أن إسرائيل على هدنة لـ4 ساعات يوميا في شمال قطاع غزة اعتبارا من اليوم، نفى الجيش الإسرائيلي وقف إطلاق النار وقال إن الحديث يدور عن "فترات توقف تكتيكية لأسباب إنسانية".

وأعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع عدد الشهداء منذ بدء الحرب إلى 10812، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل 338 جندي في صفوفه.