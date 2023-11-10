تغطية| الجيش الإسرائيلي يواصل غاراته في غزة ويشن غارة على سوريا، واشتباكات على عدة محاور
الجيش الإسرائيلي يواصل غاراته في غزة ويشن غارة على سوريا، واشتباكات على عدة محاور
الجيش الإسرائيلي يعلن عن غارة على سوريا ردا على إطلاق مسيرة تجاه إيلات | الجيش يوضح: لا يوجد وقف لإطلاق النار، هناك فترات توقف تكتيكية | حركة الجهاد الإسلامي تنشر شريط فيديو لرهينتين| نتنياهو لـفوكس نيوز: سنصل إلى السنوار ونقضي عليه.
في اليوم الـ34 من الحرب، يواصل الجيش الإسرائيلي غاراته في قطاع غزة، في حين اندلعت اشتباكات ضارية بين فصائل فلسطينية وقوات إسرائيلية توغلت في منطقتين بمدينة غزة.
جاء هذا وسط اعلان البيت الأبيض أن إسرائيل على هدنة لـ4 ساعات يوميا في شمال قطاع غزة اعتبارا من اليوم، نفى الجيش الإسرائيلي وقف إطلاق النار وقال إن الحديث يدور عن "فترات توقف تكتيكية لأسباب إنسانية".
وأعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع عدد الشهداء منذ بدء الحرب إلى 10812، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل 338 جندي في صفوفه.
استطلاع: 46% من الديمقراطيين يعارضون سياسة بايدن بشأن حرب غزة
أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة أسوشيتد برس أن 46% من الديمقراطيين في الولايات المتحدة يعارضون طريقة تعامل الرئيس جو بايدن مع الحرب الإسرائيلية على غزة.
الجيش الإسرائيلي يعلن عن غارة على سوريا ردا على إطلاق مسيرة تجاه إيلات
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن غارة على سوريا ردا على إطلاق طائرة بدون طيار في اتجاه إيلات أمس الخميس.
وقال: "استهدف الجيش الإسرائيلي الأراضي السورية حيث أطلقت أمس (الخميس) طائرة بدون طيار من هناك وسقطت على مدرسة في مدينة إيلات".
وأضاف أنه "يحمل النظام السوري المسؤولية الكاملة عن كل نشاط إرهابي ينطلق من أراضيه وسيرد بشدة على أي عدوان على الأراضي الإسرائيلية".
نتنياهو لـ"فوكس نيوز": السنوار ما زال في غزة وسنصل إليّه
قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مقابلة أجراها الليلة الماضية مع شبكة "فوكس نيوز" إن "الحرب تتقدم، والجيش الإسرائيلي يعمل بشكل ممتاز ونحن نبذل كل ما في وسعنا لتجنب إيذاء المدنيين". ولا يزال قادة حماس، ومن بينهم يحيى السنوار، في مدينة غزة أو في أنفاق الإرهاب تحتها. فأجاب بإيجاز: "إنهم هناك. سوف نصل إليهم".