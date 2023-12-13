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تقديرات أمريكية: هذا هو الحجم الهائل لخسائر الجيش الروسي خلال الحرب في أوكرانيا

i24NEWS
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فلاديمير بوتين
VYACHESLAV PROKOFYEV / POOL / AFPفلاديمير بوتين

الحرب التي شنتها روسيا في أوكرانيا تسببت بأضرار وخسائر فاذحة وهائلة للجيش الروسي

قدر مسؤول استخباراتي أمريكي مساء أمس بأن الجيش الروسي تكبد خسائر هائلة وضربة قاتلة منذ الحرب التي شنتها روسيا في أوكرانيا قبل نحو عامين. 

ووفقا لوثائق استخباراتية أمريكية، فإن 80% من القدرة العسكرية الروسية تضررت خلال أشهر الحرب، وقال المسؤول الأمريكي خلال حديثه مع رويترز "التقدم التكنلوجي للجيش الروسي تراجع 18 عاما إلى الوراء". 

وأضاف المسؤول الأمريكي بأنه وفقا للتقديرات الأمريكية، أكثر من 300 ألف جندي روسي قتل أو أصيب على مستوى أفقده القدرة القتالية. 

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