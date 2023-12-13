تقديرات أمريكية: هذا هو الحجم الهائل لخسائر الجيش الروسي خلال الحرب في أوكرانيا

الحرب التي شنتها روسيا في أوكرانيا تسببت بأضرار وخسائر فاذحة وهائلة للجيش الروسي

قدر مسؤول استخباراتي أمريكي مساء أمس بأن الجيش الروسي تكبد خسائر هائلة وضربة قاتلة منذ الحرب التي شنتها روسيا في أوكرانيا قبل نحو عامين.

ووفقا لوثائق استخباراتية أمريكية، فإن 80% من القدرة العسكرية الروسية تضررت خلال أشهر الحرب، وقال المسؤول الأمريكي خلال حديثه مع رويترز "التقدم التكنلوجي للجيش الروسي تراجع 18 عاما إلى الوراء".

وأضاف المسؤول الأمريكي بأنه وفقا للتقديرات الأمريكية، أكثر من 300 ألف جندي روسي قتل أو أصيب على مستوى أفقده القدرة القتالية.