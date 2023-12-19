مخاوف من الهزيمة؟ الضغوطات بالجيش الأوكراني تتزايد، وهذا ما سيقومون به

وكان الرئيس الروسي المح بتوسيع نطاق القتال لجبهات أخزى، محذرا من "مشاكل" مع الدول المجاورة مشيرا الى فنلندا

أشار تقرير لصحيفة التلغراف البريطانية اليوم (الثلاثاء) إلى أن الجيش الأوكراني طلب تجنيداً إضافياً يتراوح بين 450 حتى 500 الف حتى 500 الف جندي للانضمام الى الحرب ضد روسيا.

وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخراً: "إن أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا لم تتغير". وتابع: "سيكون هناك سلام عندما نحقق أهدافنا".

وفي غضون ذلك، ألمح بوتين وهدد بتوسيع نطاق القتال على جبهات أخرى، محذرا في وقت سابق من هذا الأسبوع من وجود "مشاكل" مع الدولة المجاورة فنلندا، بعد انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) مطلع العام الجاري.

وصرح بوتين خلال مقابلة مع القناة الرسمية "روسيا 1" :""لقد أخذوا (الدول الغربية) فنلندا وسحبوها إلى حلف شمال الأطلسي! لماذا، كان لدينا خلافات مع فنلندا؟ كل النزاعات، بما في ذلك تلك ذات الطبيعة الإقليمية في منتصف القرن العشرين، تم حلها منذ وقت طويل" وأضاف الرئيس الغاضي :"لم يكن لدينا مشاكل، لكن الآن سيكون، لأننا الآن سننشأ هناك إقليم ليننغراد العسكري وبالتأكيد سنركز هناك وحدات عسكرية".