"تفاصيل مثيرة عن الحادث الغامض":هكذا اغتال حليف بوتين قائد مجموعة فاغنر

الصحيفة الأمريكية "وول ستريت جورنال" تكشف معلومات مثيرة عن اغتيال قائد مجموعة فاغنر بريغوجين

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" تفاصيل جديدة ومثيرة عن عملية اغتيال قائد مجموعة المرتزقة "فاغنر" يفجيني بريغوجين، وذلك من خلال إدخال قنبلة صغيرة الى جناح الطائرة في إطار خطة الاغتيال التي أعدها حليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتأتي هذه التفاصيل الجديدة حول الحادث الغامض في آب/أغسطس الماضي الذي وقع بعد التمرد الذي قاده بريغوجين ضد بوتين.

SERGEI KARPUKHIN / POOL / AFP

ووفقا للتقرير الذي يعتمد على مصادر استخباراتية غربية وضابط استخبارات روسي سابق، اغتيال قائد مجموعة المرتزقة تم التخطيط لها على مدار شهرين من قبل نيكولاي بيتروشوب، الذي يرأس مجلس الأمن القومي. دور بيتروشوب، وهو احد معارف بوتين القدامي منذ عملهما في المخابرات فترة الاتحاد السوفياتي، لم تكن معروفة حتى الآن.

وينفي الكرملين تورطه بوفاة بريغوجين، وحتى أن بوتين طرح فرضية، أنه من الممكن أن الطائرة الخاصة التي كانت بطريقها الى موسكو من سانب بطرسبورغ انفجرت من قنبلة يدوية. ووفقا لتقرير وول ستريت جورنال هذه الفرضيات كانت غير صحيحة.

بعد ساعات من تحطم الطائرة، سأل عميل استخبارات أوروبي، كان يحتفظ بقناة اتصال سرية مع الكرملين، أحد كبار المسؤولين هناك عن ملابسات الحادث. وأجاب المصدر دون تردد: "كان عليه أن يذهب".

ووفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال"، حذر بتروشيف بوتين لفترة طويلة من أن اعتماد موسكو على قوات فاغنر في أوكرانيا يمنح بريغوجين الكثير من النفوذ السياسي والعسكري، الأمر الذي يهدد الكرملين بشكل متزايد.

ويشار الى أن بريغوجين قاد عشرات الآلاف من المقاتلين وأدار شركات ذهب وخشب ومجوهرات مرموقة في إفريقيا، كجزء من امبراطورية عالمية تقدر قيمتها بمليارات الدولارات. وكلما امتدت الحرب في أوكرانيا، زادت انتقاداته العلنية لقادة الجيش ووزارة الدفاع، والذين اتهمهم بتعمد حرمان مقاتليه من الأسلحة والإمدادات.

وعندما وصلت الأزمة ذروتها في التمرد الذي قاده بريغوجين نهاية شهر حزيران/يونيو ضد القيادة العسكرية، قرر بيتروشوف التدخل لدرء أكبر تهديد ضد بوتين على مدار أكثر من 20 عاما من حكمه.

Alexey DRUZHININ / SPUTNIK / AFP

ووصف بيتروشوف كمن يحرك خيوط النظام البيروقراطي الضخم في روسيا، والذي يستند عليه نظام بوتين. وتدرج في الرتب العليا بفضل إخلاصه للرئيس وتنفيذه تعليماته وسياسته، مع توسيع الأجهزة الأمنية الروسية التي أرهبت معارضي الرئيس في روسيا وخارجها وقضت عليهم.

وتعززت مكانته أكثر وأكثر مؤخرا، مع دعمه غزو أوكرانيا. ابنه ديمتري، عين وزيرا للزراعة وهناك من يعتقد أن خليفة محتمل لبوتين. والده نفسه ذكر بأن من الممكن أن يستبدل بوتين فيما لو نجح تمرد بريغوجين.

والخطوات التي اتخذها الكرملين بعد تمرد بريغوجين، بقيادة بتروشيف، ساعدت بوتين على إعادة ترسيخ موقفه قبل الانتخابات الرئاسية في العام المقبل. وقال مسؤول سابق في الكرملين "جميعهم قالوا لبوتين إنه من الخطأ أن يكون هناك جيش موازٍ". وأضاف: "عندما يبصق كل يوم في وجه القيادة العسكرية، فإن لديك مشكلة".