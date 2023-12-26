مقتل شخص وإصابة 2 في انفجار ضخم في شبه جزيرة القرم بعد الهجوم الأوكراني

وقالت إدارة شبه جزيرة القرم التي عينتها روسيا في بيان إنه "لأسباب فنية" لن تغادر القطارات من فيودوسيا في الوقت الحالي وأن حركة المرور في الشوارع مغلقة جزئيا في فيودوسيا.

أفاد حاكم منطقة سيرغي أكسيونوف.قتل شخص وأصيب اثنان آخران بجروح في الهجوم الأوكراني الذي استهدف ميناء فيودوسيا في شبه جزيرة القرم الثلاثاء،

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إن شخصا قتل وأصيب اثنان في انفجار بميناء فيودوسيا في شبه جزيرة القرم بعد الهجوم الأوكراني على سفينة البحرية الروسية نوفوتشركاسك. وقالت إدارة شبه جزيرة القرم التي عينتها روسيا في بيان إنه "لأسباب فنية" لن تغادر القطارات من فيودوسيا في الوقت الحالي وأن حركة المرور في الشوارع مغلقة جزئيا في فيودوسيا.

وقال حاكم المنطقة سيرغي أكسيونوف عبر تطبيق تلغرام "للأسف، قُتل شخص وأُصيب آخران في هجوم للعدو على فيودوسيا"، مضيفاً أنّ ستّة أبنية تضرّرت أيضاً وتمّ إجلاء سكانها.وأشار إلى أنّ "البنى التحتية تعمل بشكل طبيعي".وأكد بعد فترة وجيزة أنّ الهجوم استهدف هذه المدينة حيث يقع ميناء تجاري مهم على البحر الأسود.

وأعلن سلاح الجو الأوكراني فجر الثلاثاء أنّه دمّر في فيودوسيا سفينة تابعة للأسطول الروسي في البحر الأسود اشتبه في أنها تنقل طائرات مسيّرة إيرانية الصنع تستخدمها موسكو في حربها ضدّ كييف.

وبينما يقع الميناء الرئيسي لأسطول البحر الأسود الروسي في مدينة سيفاستوبول، على بعد حوالى 190 كيلومتراً من فيودوسيا، ترسو الكثير من السفن الروسية أيضاً في ميناء هذه المدينة، وفقاً لوسائل الإعلام الروسية.