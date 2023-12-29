مقتل 12 شخصا على الأقل في القصف الروسي على أوكرانيا

الجيش الأوكراني يعلن تدمير 114 مسيّرة روسية وصواريخ استخدمت في الضربات الأخيرة

قتل 12 شخصا على الأقل في أوكرانيا في سلسلة هجمات بمسيرات وضربات صاروخية روسية، حسبما قال وزير الداخلية إيغور كليمنكو الجمعة.

وأكد كليمنكو سقوط خمسة قتلى في منطقة دينبروبتروفسك وقتيلين في أوديسا وقتيلين في كييف وقتيل في كل من لفيف وزابوريجيا وخاركيف.

أعلنت أوكرانيا الجمعة أنها دمرت 114 من بين 158 من الصواريخ والمسيرات التي أطلقتها روسيا في آخر سلسلة من الهجمات التي أوقعت عشرة قتلى على الأقل و70 جريحا في أنحاء البلاد.

وقال سلاح الجو إن "العدو استخدم 158 من وسائل الهجوم الجوي ضد أوكرانيا الليلة الماضية: صواريخ من مختلف الطرازات ومركبات جوية مسيرة" مضيفا أنه دمر 114 من تلك الاهداف بحسب معلومات أولية.

وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي الجمعة إن روسيا أطلقت أكثر من 100 صاروخ فوق أوكرانيا، في أكبر هجوم في الأشهر الأخيرة، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 70 آخرين.

وقال زيلينسكي على منصة إكس "اليوم، استخدمت روسيا كل أنواع الأسلحة تقريبا الموجودة في ترسانتها: صواريخ كينجال وصواريخ إس-300 وصواريخ كروز ومسيّرات. أطلقت قاذفات استراتيجية صواريخ إكس-101/إكس-505. أطلق ما مجموعه حوالى 110 صواريخ على أوكرانيا.أسقط الجزء الأكبر منها".