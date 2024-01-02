الغاء زيارة الرئيس الأوكراني زيلنسكي لإسرائيل، فما سبب ذلك؟

الرئيس الاوكراني فلودومير زلنسكي كان ينوي زيارة إسرائيل الا أن الزيارة التغت

قال ديبلوماسيون اوكرانيون وإسرائيليون مساء اليوم إن زيارة التضامن المخطط لها للرئيس الأوكراني فلودومير زلنسكي الى إسرائيل الغيت، وأوضح مسؤول إسرائيل لموقع "واينت" أن زلنسكي مشغول بما يحدث في أوكرانيا، خصوصا على ضوء التصعيد الأمني مع روسيا، إضافة لذلك زيارات التضامن للزعماء الأجانب إلى إسرائيل انتهت تقريبا، ولا يوجد سبب حقيقي للقيام بها هذه الأيام.

وذكر "واينت" تفسيرا آخر لإلغاء الزيارة بأنه على ضوء الحرب في غزة فإنهم يحظون باهتمام دولي أقل ويوجد صعوبة للأمريكيين بأن يوفروا الأسلحة الكافية لهم ولإسرائيل. وحتى أن زلنسكي نفسه عبر علنا بأن الحرب في غزة تصعب عليهم الحصول على مساعدات.

ونقل التقرير عن دبلوماسي أوكراني كبير قال إن حقيقة أن زيلينسكي لن يأتي إلى إسرائيل هو أمر مؤسف للغاية. "كانت هناك محاولتان بأن يزور زيلينسكي إسرائيل، واحدة مع وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن - ولم يحدث ذلك لأن نتنياهو قال إن هذا ليس الوقت المناسب، والمرة الثانية كانت بعد تسريب الزيارة لوسائل الإعلام قبل وصوله بيومين، واضطرت أوكرانيا إلى إلغائه. إنه أمر مؤسف للغاية. الآن هناك تصعيد في أوكرانيا ونعتقد أنه من الأنسب لأصدقائنا من إسرائيل أن يزوروا كييف كنوع من التضامن. الآن نحن بحاجة لزيارتكم لنا."