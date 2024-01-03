بطائرات مسيرة.. أوكرانيا تشن هجوماً على بيلغورود الروسية

وكانت ضربة أوكرانية على منطقة بيلغورود الروسية الحدودية قد أسفرت عن مقتل شخص على الأقل، أمس الثلاثاء، وإصابة خمسة بجروح

أعلن حاكم منطقة بيلغورود الروسية، المتاخمة لأوكرانيا، اليوم الأربعاء، أن أوكرانيا شنّت هجوماً بطائرات مُسيّرة على المنطقة، مضيفاً أنه جرى تدمير عدة طائرات منها عند الاقتراب من مدينة بيلغورود؛ المركز الإداري للمنطقة.

وكانت ضربة أوكرانية على منطقة بيلغورود الروسية الحدودية قد أسفرت عن مقتل شخص على الأقل، أمس الثلاثاء، وإصابة خمسة بجروح، وفق حاكم محلي، فيما أسفرت هجمات عشية عيد الميلاد عن سقوط عشرات الجرحى.

من جهته،، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، أن روسيا ستكثّف ضرباتها على أهداف عسكرية في أوكرانيا، ردّاً على الهجوم الأوكراني غير المسبوق على بيلغورود.

وجاءت تصريحات بوتين في ختام أسبوع دامٍ في أوكرانيا، إذ استهدف كل طرف الآخر بهجمات واسعة النطاق.

من جانبه، قال حاكم عيّنته روسيا لمدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، عبر «تلغرام»، اليوم الأربعاء، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمّرت صاروخاً أطلقته أوكرانيا فوق ميناء المدينة.

وقال ميخائيل رازفوزاييف إن الهجوم لم يسفر عن أي خسائر بشرية أو مادية. كانت عدة قنوات روسية على «تلغرام» تُتابع الأخبار قد أفادت بوقوع سلسلة من الانفجارات المُدوّية في أجزاء مختلفة من سيفاستوبول.