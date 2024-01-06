سوريون ومصريون يقاتلون الى جانب الجبش الروسي في اوكرانيا

سلط موقع إلكتروني روسي ناطق باللغة الإنجليزية الضوء مرة أخرى على المقاتلين الأجانب الذين يقاتلون إلى جانب الجيش الروسي في حربهم مع أوكرانيا والذين ينحدرون من عدّة دول حول العالم بينها سوريا، فيما أبدى مصريون على مواقع التواصل الاجتماعي قلقاً كبيراً ووجّهوا انتقاداً للسلطات، بعد انتشار مقطع فيديو يظهر فيه عدد من الشباب المصريين المتطوعين في الجيش الروسي خلال حربه مع أوكرانيا، مقابل الحصول على الجنسية الروسية ومرتب شهري.

ومع أن الموقع الروسي اعترف بوجود مقاتلين ينحدرون من النيجر ومصر وسوريا، بذريعة أنهم "أمميون"، لكن مصادر أخرى بينها منظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" وصفتهم ضمن تقريرٍ سابق بـ"المرتزقة" باعتبارهم يقاتلون من أجل المال لاسيما أنهم يتقاضون رواتبهم الشهرية بالعملة الصعبة.

ويتقاضى كل سوري يقاتل إلى جانب الجيش الروسي مبلغ 1400 دولار أميركي، تدفع لهم في مكانين مختلفين وتوزّع على 800 دولار تسلّم لعائلاتهم في سوريا، و600 دولار تسلم لهم في روسيا، بحسب المنظمة السورية التي تعنى بشؤون حقوق الإنسان داخل البلاد، لكن "المرصد السوري لحقوق الإنسان" ذكر أن رواتبهم الشهرية تبلغ 1000 يورو.

ومن جانب آخر، أدان، المتابعون مصر كونها هي المسؤولة الأولى عن الهجرات غير الشرعية، أو اتجاه الشباب للعمل كجنود مرتزقة، بسبب الانهيار الاقتصادي المستمر، والذي أدى إلى انسداد الأفق أمام مستقبل اقتصادي آمن، وازدياد معدلات البطالة، وانهيار الجنية المصري مقابل الدولار.