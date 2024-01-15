"إغلاق التدفئة وظروف لا تطاق" : هكذا تدفع روسيا سجنائها للمشاركة بالحرب في أوكرانيا

أفادت الصحيفة الألمانية "بيلد" الأحد نقلا عن منظمة حقوق الإنسان "روسيا من وراء القضبان" أن مدراء السجون الروسية يغلقون أجهزة التدفئة لممارسة الضغوطات على السجناء للخروج للحرب في أوكرانيا وذلك من خلال خلق ظروف "لا تطاق". في شهر كانون ثاني/ديسمبر الماضي ، ادعى مؤسس منظمة حقوق الإنسان، فلاديمير أوشكين، أنه منذ بدء الحرب في أوكرانيا، تم إرسال حوالي 100 ألف سجين إلى الجبهة.

من جانبها قدرت اولجا رومنوفا مؤسسة المنظمة إنه "يتم إرسال السجناء بشكل جماعي الى الخطوط الأمامية في أوكرانيا، وفي روسيا يوجد ثلاث مجموعات من الأشخاص موتهم على الجبهة لا يثير ضجة: السجناء، الأقليات القومية التي تعيش في مناطق فقيرة بعيدة عن موسكو والمواطنين الجدد. وطالما أن هذه المجموعات الثلاث تقاتل وتموت، بوتين يمكنه الحفاظ على الحياة الطبيعية" ووفقا للتقديرات بعث الى الجبهة منذ اندلاع الحرب 100 الف سجين.

علاوة على ذلك، تقوم المؤسسات العقابية في روسيا بتجنيد أسيرات بصورة أكبر، ووفقا لتقرير "بيلد"، يوجد نحو الف امرأة روسية تقاتل اليوم في أوكرانيا. وزعمت رومنوفا أن الحديث يدور عن التجنيد الأوسع للأسيرات منذ آب/أغسطس 2023. وأشارت بشكل خاص الى تجنيد نشط للنساء في المناطق الأوكرانية التي احتلت من جانب روسيا وفي البلدات جنوب روسيا، خصوصا في ليبستك.