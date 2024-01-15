سويسرا : اجتماع أكثر من 80 دولة لمناقشة خطة للسلام في أوكرانيا

تجمعت أكثر من 80 دولة في سويسرا، أمس الأحد، للبحث في صيغة للسلام في أوكرانيا اقترحها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لكن السويسريين الذين شاركوا في تنظيم الاجتماع أقروا بعدم الاستعداد لضم روسيا إلى المحادثات.

وبعد نحو عامين على شن روسيا هجومها العسكري الواسع على البلاد، شارك مستشارو الأمن القومي في 83 دولة في جولة رابعة من مناقشات مبنية على اقتراح قدّمه زيلينسكي، يتضمن عشر نقاط لتحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا.

كما شارك في إدارة النقاش مدير مكتب الرئيس الأوكراني، أندريه يرماك، ووزير الخارجية السويسري إغنازيو كاسيس.

وجرت المحادثات في منتجع دافوس للتزلج في شرق سويسرا، عشية انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يستمر خمسة أيام ويجمع النخب السياسية والاقتصادية في العالم ويُفترض أن يشارك به الرئيس الأوكراني.

وركّزت محادثات دافوس خصوصاً على اعتماد معايير لوضع حد للأعمال العدائية، وانسحاب القوات الروسية، وتحقيق العدالة إثر الجرائم المرتكبة، ومنع أي تصعيد جديد.