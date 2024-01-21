في الدول الاسكندنافية يشعرون بالرعب:"الوقت ينفذ علينا الاستعداد ضد روسيا"

حذر رئيس أركان الجيش النرويجي الجنرال إيريك كريستوفرسن من أن "الوقت ينفد" وأن هناك عامين إلى ثلاثة أعوام للاستعداد لاحتمال الحرب مع روسيا.

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وقال كريستوفرسن لصحيفة ديجبالدت اليومية "لا نعرف ماذا سيحدث مع روسيا خلال ثلاث سنوات. من المهم بالنسبة لنا أن نواجه عالما من عدم اليقين وعدم القدرة على التنبؤ بأمن قومي قوي"، ودعا إلى الاستثمار في تعزيز الدفاع، خاصة في المجال الجوي، وأضاف "بمجرد انتهاء الحرب في أوكرانيا، لا أحد يعرف ما هي الخطوة التالية لبوتين."

وأضاف أنه يتفق مع موقف نظيره السويدي ميكائيل بايدن الذي قال في وقت سابق من الشهر الجاري إن على المواطنين الاستعداد لاحتمال الحرب. وقال "ما يجب أن يفكر فيه سكان النرويج هو استعداداتهم". "نوصي الجميع بالاهتمام بثلاثة أيام يمكنهم فيها الاعتناء والاهتمام بأنفسهم."