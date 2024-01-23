المخابرات الأمريكية في إعلان مثير للروس :"مطلوب جواسيس لصالح الولايات المتحدة من روسيا"

توجهت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي اي ايه" اليوم بصورة استثنائية لمواطني روسيا في شبكات التواصل الاجتماعي وطالبوهم التعاون معهم وعمليا التحول الى جواسيس للولايات المتحدة، وتضمنت المناشدة مقطع فيديو بعنوان: "لماذا اتصلت بوكالة الاستخبارات المركزية (سي اي ايه) - من أجل الوطن".

ويتضمن الفيديو مونولوج لشخصية خيالية - رجل بجيل 35 عاما خدم بالجيش الروسي وحاليا لديه منصب بهيئة أركان الجيش الروسي. هذا الرجل يروي في الفيديو بأنه ترعرع على قيم الوطنية الروسية، لكنه ينظر بحزن الى انحطاط النخبة السياسية والتجارية التي تقود روسيا الى الدمار.

الشخصية المختلقة تدعي أنه بعد ذلك هي "ناضجة للعمل الوطني" اي التعاون مع الاستخبارات الأمريكية. في مقطع التقديم قال :" اتصلت مع الاستخبارات المركزية حتى يزدهر الشعب الروسي ويعيش ابني في روسيا التي حلمنا بها- والتي بها تكون بها المهارات أهم من العلاقات". وانتهى شريط الفيديو بمناشدة مكتوبة :"الأشخاص الذين يحيطون بك - على الأرجح لا يريدون سماع الحقيقة. نحن نريد ذلك. اتصل بنا عبر القنوات الآمنة".

من جانبه رد المتحدث باسم الكرملين بسكوف بسخرية على الاعلان في بيان صحافي قائلا :"يحب أن نقول لهم أن شبكة ’اكس’ والتي نشروا بها الفيديو لا تحظى بشعبية كافية لدينا. فليحاولوا النشر في شبكة V KONTAKTE- هي شعبية أكثر بكثير".