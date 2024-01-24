أول دولة في الاتحاد الاوروبي تتخذ موقفا مناهضا لأوكرانيا

سلوفاكيا، تحت رئاسة رئيس الحكومة الجديد روبرت فيتسو ، تحولت لأول دولة في الاتحاد الاوروبي التي تتخذ موقفا واضحا مناهضا لأوكرانيا. حيث صرح الرئيس الجديد بعد ضربة صاروخية روسية جديدة لكييف الثلاثاء إن "لا يمكن الشعور بالحرب في كييف" وإن "كييف تعيش تقريبا حياة طبيعية". وصرح بيتسو بوقت سابق إنه سيمنع بكل ثمن انضمام أوكرانيا الى الاتحاد الاوروبي لأن الأمر "سيؤدي الى حرب عالمية ثالثة".

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وسئل أمس فيتسو عن سبب زيارته كييف على النقيض من باقي الزعماء في العالم الغربي، فإجاب "لماذا أذهب إلى كييف بينما يمكنني مقابلة نظيري الأوكراني في أوجهورود (مدينة في أوكرانيا بالقرب من الحدود السلوفاكية)". وتابع بيتسو قائلاً: "هل تعتقد أن هناك حربًا في كييف؟ اذهب إلى هناك وانظر - تعيش المدينة حياة شبه طبيعية".

وأعلن فيتسو الأسبوع الماضي بأن على أوكرانيا التنازل عن جزء من الأراضي التي احتلتها روسيا في العقد الأخير بهدف التوصل الى تسوية مع موسكو. وبرأي بيتسو "هل تعتقدون حقا أن روسيا سوف تسحب قواتها من القرم، دونباس ولوهانسك؟ هذا ليس عملي.يجب التوصل الى تسوية ما". وبعد هذه التصريحات سمعت مطالبات بالبرلمان الأوكرانيا بمقاطعة فيتسو ومنع الممثلين الرسميين لأوكرانيا من الاجتماع مع رئيس حكومة سلوفاكيا.