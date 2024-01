أول دولة في الاتحاد الاوروبي تتخذ موقفا مناهضا لأوكرانيا

سلوفاكيا، تحت رئاسة رئيس الحكومة الجديد روبرت فيتسو ، تحولت لأول دولة في الاتحاد الاوروبي التي تتخذ موقفا واضحا مناهضا لأوكرانيا. حيث صرح الرئيس الجديد بعد ضربة صاروخية روسية جديدة لكييف الثلاثاء إن "لا يمكن الشعور بالحرب في كييف" وإن "كييف تعيش تقريبا حياة طبيعية". وصرح بيتسو بوقت سابق إنه سيمنع بكل ثمن انضمام أوكرانيا الى الاتحاد الاوروبي لأن الأمر "سيؤدي الى حرب عالمية ثالثة".

