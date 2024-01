تحطم طائرة عسكرية روسية تنقل 65 أسير حرب أوكرانيا لمبادلتهم بمحتجزين روس

تحطمت طائرة نقل عسكرية روسية من طراز إليوشن إيل-76 قرب الحدود الأوكرانية، اليوم الأربعاء، ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها إن الطائرة كانت تقل 65 من أسرى الحرب الأوكرانيين لمبادلتهم بمحتجزين روس.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن الوزارة قولها إن "الطائرة كانت تقل لدى تحطمها 74 شخصا بينهم ستة من أفراد الطاقم وثلاثة حراس، ولم تتوفر معلومات بعد عن سبب تحطم الطائرة.

وفي هذا السياق، قال أندريه كارتابولوف، وهو نائب في البرلمان الروسي وجنرال متقاعد، خلال جلسة برلمانية إن الطائرة سقطت بعد استهدافها بثلاثة صواريخ. ولم يذكر مصدر معلوماته.