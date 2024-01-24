تحطم طائرة عسكرية روسية تنقل 65 أسير حرب أوكرانيا لمبادلتهم بمحتجزين روس

تحطمت طائرة نقل عسكرية روسية من طراز إليوشن إيل-76 قرب الحدود الأوكرانية، اليوم الأربعاء، ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها إن الطائرة كانت تقل 65 من أسرى الحرب الأوكرانيين لمبادلتهم بمحتجزين روس.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن الوزارة قولها إن "الطائرة كانت تقل لدى تحطمها 74 شخصا بينهم ستة من أفراد الطاقم وثلاثة حراس، ولم تتوفر معلومات بعد عن سبب تحطم الطائرة.

وفي هذا السياق، قال أندريه كارتابولوف، وهو نائب في البرلمان الروسي وجنرال متقاعد، خلال جلسة برلمانية إن الطائرة سقطت بعد استهدافها بثلاثة صواريخ. ولم يذكر مصدر معلوماته.

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وأظهر مقطع مصور نشرته قناة بازا، وهي قناة مرتبطة بأجهزة الأمن الروسية، على تطبيق تيلغرام طائرة كبيرة تسقط نحو الأرض قرب قرية يابلونوفو في منطقة بيلغورود وتنفجر.

وقال الحاكم المحلي فياتشيسلاف جلادكوف إن "واقعة" غير محددة حدثت في منطقة كوروتشانسكي شمال شرقي مدينة بيلغورود وإنه سيتوجه إلى الموقع لتفقده.

وأضاف فياتشيسلاف جلادكوف، أن محققين وعاملين في خدمات الطوارئ موجودون بالفعل في مكان الواقعة.والطائرة إليوشن إيل-76 هي طائرة نقل عسكرية مصممة لنقل القوات والشحنات والمعدات العسكرية والأسلحة جوا. ويبلغ عدد أفراد طاقمها عادة خمسة أشخاص ويمكن أن تقل ما يصل إلى 90 راكبا.

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وقال الكرملين ردا على سؤال أحد الصحفيين إنه ينظر في الأمر.وتعرضت منطقة بيلغورود المتاخمة لأوكرانيا لهجمات متكررة من أوكرانيا في الأشهر القليلة الماضية بما شمل هجوما صاروخيا في ديسمبر/كانون الأول أدى لمقتل 25.