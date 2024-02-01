الاتحاد الأوروبي في رسالة إلى بوتين: حزمة مساعدات غير مسبوقة لأوكرانيا

اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على حزمة مساعدات بقيمة 50 مليار يورو لأوكرانيا، بعد أن رفض رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان حق النقض (الفيتو) في نهاية حملة ضغوط شديدة. وأعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل: "لدينا اتفاق"، وأعلن في تغريدة على "تويتر" أن "جميع الزعماء الـ27 اتفقوا على حزمة مساعدات إضافية بقيمة 50 مليار يورو لأوكرانيا ضمن ميزانية الاتحاد". وأضاف "هذا يضمن تمويلاً مستقراً وطويل الأمد ويمكن التنبؤ به لأوكرانيا. ويتولى الاتحاد الأوروبي القيادة والمسؤولية في دعم أوكرانيا. ونحن نعرف ما هو على المحك".

تجمع الحزمة الجديدة بين 33 مليار يورو في شكل قروض و17 مليار يورو في شكل منح، وسيتم توزيعها تدريجياً بين عامي 2024 و2027، عندما تحتاج كييف إلى تمويل لتعزيز الخدمات الأساسية في البلاد. تأتي أهمية هذه الحزمة من زاوية المشاكل المحيطة بالمساعدات الأمريكية، حيث يستمر الجمهوريون في عرقلة طلبات إدارة بايدن حتى يتم تشديد الإجراءات على الحدود مع المكسيك.

وسارع رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي إلى الترحيب بالقرار، معتبرًا أنه "من المهم للغاية أن يتم ذلك من قبل جميع الزعماء الـ 27، وأثبت مرة أخرى الوحدة القوية للولايات المتحدة". وأكد زيلينسكي أن "الدعم المالي المستمر للاتحاد سيعزز الاستقرار الاقتصادي والمالي على المدى الطويل، وهو ما لا يقل أهمية عن المساعدات العسكرية أو ضغط العقوبات على روسيا".

سبق الإعلان الرسمي عن القرار دراما وتوتر عندما اجتمع زعماء الدول في بروكسل لعقد اجتماع طارئ وسط تهديدات من فيكتور أوربان، الزعيم الأكثر تأييدا لروسيا في الاتحاد، باللجوء إلى حق النقض ضد حزمة المساعدات إذا لم يتم تلبية مطالبه. وقد جاء ذلك بعد عرقلة الموافقة عليه في القمة السابقة في ديسمبر/كانون الأول. ومن بين المطالب، طالب الزعيم المجري بتقسيم المساعدات إلى أجزاء سنوية، بهدف منع التمويل السنوي. وفي سياق متصل، كشفت وثيقة نشرت في صحيفة فايننشال تايمز عن دراسة إمكانية اتخاذ إجراءات مستهدفة ضد الاقتصاد المجري إذا أصر أوربان على رفض القرار.

وفي النهاية، تم وضع اقتراح لتسوية الأزمة صباح اليوم يسمح لأوربان بالانضمام إلى زملائه الـ 26 ودعم حزمة المساعدات. ووفقًا للقرار، سيعقد الزعماء مناقشة سنوية حول تنفيذ المساعدات دون الحاجة إلى تصويت، وإذا لزم الأمر، ستقوم المفوضية الأوروبية بفحص الميزانية بعد عامين مع إجراء تصويت عليها. كما أشار الزعماء إلى أن حالة سيادة القانون في المجر ستخضع لفحص "عادل وموضوعي" من قبل المفوضية الأوروبية، التي ستقرر ما إذا كانت الحكومة في بودابست تنتهك مبادئ الاتحاد وبالتالي حقها في الوصول إلى الميزانية.