الحرب في أوكرانيا: زيلينسكي يقيل القائد الأعلى للجيش ويعين الجنرال أولكسندر سيرسكي خلفا له

أقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي القائد الأعلى للجيش الأوكراني فاليري سالوشني، من منصبه، وعيّن، اليوم الخميس، الجنرال أولكسندر سيرسكي، قائد القوات البرية سابقا، قائدا جديدا للجيش الأوكراني.

وقال على حسابه على منصة"إكس": "لقد شكرته على السنتين اللتين أمضيتهما في الدفاع عن أوكرانيا"، وتابع "لقد ناقشنا التجديد الذي تحتاجه القوات المسلحة الأوكرانية، وحان الوقت لمثل هذا التجديد. اقترحت على الجنرال زالوزني البقاء في الفريق".

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ووصف زيلينسكي القائد الجديد بأنه "الجنرال الأكثر تمرسا في أوكرانيا"، لافتا الى أنه قاد الدفاع عن كييف مع بداية الهجوم الروسي قبل نحو عامين، ثم الهجوم المضاد في خريف 2022 والذي أدى الى تحرير منطقة خاركيف.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف الخميس إعفاء قائد الجيش الجنرال فاليري زالوجني من منصبه بعدما قاد قوات كييف في مواجهة الهجوم الروسي على مدى عامين.

وكانت تقارير إعلامية قد كشفت عن حدوث خلاف بين الرئيس الأوكراني زيلينسكي والقائد العام للقوات المسلحة سالوشني، ما أدى لمحاولات لم تنجح لإقالة الأخير، ولكنه رفض، كما رفض آخرون تولي المنصب، مما اضطر زيلينسكي إلى التراجع عن قراره، بحسب تقارير إعلامية.