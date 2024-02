الحرب في أوكرانيا: زيلينسكي يقيل القائد الأعلى للجيش ويعين الجنرال أولكسندر سيرسكي خلفا له

أقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي القائد الأعلى للجيش الأوكراني فاليري سالوشني، من منصبه، وعيّن، اليوم الخميس، الجنرال أولكسندر سيرسكي، قائد القوات البرية سابقا، قائدا جديدا للجيش الأوكراني.

وقال على حسابه على منصة"إكس": "لقد شكرته على السنتين اللتين أمضيتهما في الدفاع عن أوكرانيا"، وتابع "لقد ناقشنا التجديد الذي تحتاجه القوات المسلحة الأوكرانية، وحان الوقت لمثل هذا التجديد. اقترحت على الجنرال زالوزني البقاء في الفريق".