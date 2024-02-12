تقرير: الحرس الثوري وحزب الله يدربون جنودا روس في سوريا

اعلنت المخابرات الأوكرانية صباح اليوم أنه يتوفر بين يديها معلومات تفيد بأن جنودا روس يخوضون دورات تدريبية لتشغيل الطائرات المسيرة من قبل مدربين من الحرس الثوري الايراني وحزب الله، وتجري هذه التدريبات على الأراضي السورية.

وتشمل الدورة تشغيل طائرات مسيرة من طراز شاهد وطائرة بدون طيار يتم تشغيلها عن بعد من طراز "رعد". القائد المسؤول عن هذه التدريبات ينتمي لحزب الله واسمه كامل أبو صديق المختص بإنتاج وتشغيل المسيرات.

ووفقا للتقرير الأوكراني، يشارك في الدورة الى جانب الجنود الروس مواطنون سوريون يتدربون على القتال الى جانب الجيش الروسي ضد أوكرانيا. وتجري هذه التدريبات في مطار الشعيرات العسكري شمالي سوريا.

ويشار الى أن صحيفة "الديلي ميل" البريطانية افادت قبل يومين بأن ايران تجند مسلمين بريطانيين حتى يتجسسوا على يهود وإسرائيليين في المملكة، بهدف مهاجمتهم واستهدافهم في بريطانيا. وفي التقرير الحصري للصحيفة ذكر ان رجال الحرس الثوري في ايران يحاولون تجنيد بريطانيين مسلمين يزورون الأماكن المقدسة في ايران والعراق حتى يصبحوا جواسيس في المملكة.