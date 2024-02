ردود فعل دولية على وفاة المعارض الروسي نافالني ومطالب بفتح تحقيق شفاف

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بإجراء تحقيق "شفاف وذي مصداقية" في وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني الجمعة بسجن الدائرة القطبية الشمالية حيث كان معتقلا، فيما اعتقلت السلطات الروسية أكثر من 100 شخص تجمعوا بمدن مختلفة لتكريم المعارض الراحل.

وتلا متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي بيان غوتيريش بشأن وفاة نافالني، وقال غوتيريش، إنه صدم بنبأ وفاة نافالني، وأعرب عن تعازيه لأسرته، وطالب بإجراء تحقيق "شفاف وذي مصداقية" في وفاته داخل السجن.

من جانبه، صرح المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، بـ"الشعور بالفزع" حيال نبأ وفاة المعارض الروسي نافالني في السجن.

https://twitter.com/i/web/status/1758603294073610369