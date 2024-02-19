جثة المعارض الروسي نافالني تثير جدلا بعد "باختفائها"

بعد أن أُبلغت والدة أليكسي نافالني، أبرز معارضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن جثته نقلت إلى مدينة معينة، تفاجأت "باختفائها"، ليثار الجدل بشأن جثة المعارض الروسي، ومبدئيا، ليس معروفا حتى الآن مكان جثة نافالني.

وتم إخبار والدة نفالني أن الجثة نُقلت إلى مدينة سالخارد القريبة من مجمع السجون، لكن عندما وصلت إلى المشرحة وجدتها مغلقة، وقالت يارميش إنه عندما اتصل محامي نافالني بالمشرحة، كان الرد أن جثمانه ليس موجودا.

ولاحقا أخبرهم المسؤولون بأن تسليم الجثة لن يتم قبل انتهاء التحقيق على الرغم من أنه قيل لهم في وقت سابق إن التحقيق لم يجد أثرا لشبهة جنائية في وفاته.

وتوفي أليكسي نافالني، أبرز معارضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، في سجن بالقطب الشمالي، حيث كان يقضي عقوبة مدتها 3 عقود.

وفي هذا السياق، قالت كيرا يارميش المتحدثة باسم نافالني خلال مقابلة مع رويترز: "حتى الآن لم نتمكن من الوصول إلى جثته ولا نعرف على وجه اليقين مكانها ونطالب السلطات الروسية بتسليمها إلى أسرته على الفور"، فيما قال موظف في مشرحة سالخارد لرويترز إن جثة نافالني لم تصل إليها.

وكان قد قال فريق المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني، أن السلطات الروسية أبلغت والدته بأنه توفي بما أسموه "متلازمة الموت المفاجئ"، وأنه لن يتم تسليم جثمانه إلى أسرته قبل انتهاء التحقيق في وفاته.