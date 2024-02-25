الرئيس الأوكراني: "31 ألف جندي أوكراني قتلوا خلال العملية العسكرية الروسية وهناك خطة هجوم مضاد جديدة ضد روسيا"

أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، أن 31 ألف جندي أوكراني قتلوا خلال العملية العسكرية الروسية المستمرة منذ عامين، مؤكدا بلاده أعدت خطة "واضحة" لهجوم مضاد جديد على القوات الروسية، لكنه أوضح أنه لا يستطيع الكشف عن التفاصيل.

وقال زيلينسكي إن "تناوب القوات أمر بالغ الأهمية للمجهود الحربي وإن أوكرانيا بحاجة إلى إعداد قوات الاحتياط بشكل أفضل"، مشيرا إلى أن "خطط الهجوم المضاد الذي شنته قواته العام الماضي قد تسربت إلى روسيا قبل بدئه".

وتابع زيلينسكي في مؤتمر صحافي في العاصمة كييف، "كانت خطط عملنا للهجوم المضاد مطروحة على طاولة الكرملين قبل بدء الهجوم المضاد"، مردفا أن قادته العسكريين يعدون "عدة خطط" لاستراتيجية الحرب لهذا العام "بسبب تسرب المعلومات".

إلى جانب هذا، كشف زيلينسكي في أول إفصاح رسمي عن عدد القتلى العسكريين منذ شهور، أن "31 ألف جندي أوكراني قتلوا خلال العملية العسكرية الروسية المستمرة منذ عامين".

وأردف زيلينسكي أنه لا يستطيع الكشف عن عدد الجرحى في الحرب، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه أن يدعم عمليات التخطيط العسكري الروسية.

وأوضح الرئيس الأوكراني "31 ألف جندي أوكراني قتلوا في هذه الحرب. ليس 300 ألف وليس 150 ألفا... (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين يطلق الأكاذيب هناك... لكن مع ذلك، هذه خسارة كبيرة لنا".