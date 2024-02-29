هل سيشن حربا نووية؟ تهديد بوتين الدراماتيكي لحلف الناتو

ابلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دول حلف الناتو أنهم يعرضون أنفسهم بخطر صراع نووي في حال بعثوا جنودا الى أوكرانيا، وأضاف أنه يتعين على روسيا تعزيز منطقتها العسكرية الغربية بعد قبول انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف الأطلسي، جاء هذا وفق النشر في مجلة "تلغراف" البريطانية.

قالت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون الرئيسيون هذا الأسبوع إنه ليس لديهم خطط لإرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا، بعد أن ألمحت فرنسا إلى احتمال ذلك.

وبعث الرئيس الروسي اليوم خلال كلمة له أمام مجلس البرلمان الروسي رسالة تهديد الى الولايات المتحدة، وقال بوتين :"من يريد إرسال قوات إلى أرضنا، يجب عليه أن يفهم أن العواقب ستكون وخيمة، لدينا أسلحة يمكنها أن تمس بأرضهم. هم يحاولون تخويف العالم، هم لا يفهمون أن استخدام السلاح النووي يمكن أن يدمر العالم".

وقال بوتين في مستهل كلمته:"لن نسمح لأي شخص التدخل بشؤوننا الداخلية وسنطور الديموقراطية" وتابع :"الغرب المستعمر يعمل ضدنا. إنهم يريدون أن يفعلوا بنا ما فعلوه في أجزاء أخرى من العالم كما حدث في أوكرانيا. لقد أرادوا تدميرنا وزرع الفرقة بيننا. لكننا أثبتنا أننا متحدون"

"أقول إن إعلانات الولايات المتحدة عن استعدادها للحوار هي ديماغوجية. يقولون ذلك من أجل احتياجات انتخابية. موقفنا واضح - هل تريدون المفاوضات؟ يجب مناقشة الأمر برمته والتعبير عن مصالحنا أيضًا. يحاول الغرب جرنا إلى سباق تسلح جديد - وهذه خدعة نجحوا فيها في الثمانينات مع الاتحاد السوفييتي. وأدى ذلك إلى نفقات اقتصادية كبيرة آنذاك".