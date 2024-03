خلال اجتماع ديبلوماسي: روسيا حاولت اغتيال فولوديمير زيلينسكي

انفجر صاروخ روسي، اليوم (الأربعاء)، على بعد حوالي 150 مترًا فقط من الموقع الذي التقى فيه الرئيس فولوديمير زيلينسكي برئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس في مدينة أوديسا جنوب أوكرانيا. ولم يصب الزعيمان بأذى، لكن زيلينسكي أكد وقوع قتلى وجرحى.

https://twitter.com/i/web/status/1765383567377416323