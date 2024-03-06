خلال اجتماع ديبلوماسي: روسيا حاولت اغتيال فولوديمير زيلينسكي

انفجر صاروخ روسي، اليوم (الأربعاء)، على بعد حوالي 150 مترًا فقط من الموقع الذي التقى فيه الرئيس فولوديمير زيلينسكي برئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس في مدينة أوديسا جنوب أوكرانيا. ولم يصب الزعيمان بأذى، لكن زيلينسكي أكد وقوع قتلى وجرحى.

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وقبيل الساعة 12 ظهرا، انطلقت صفارات الإنذار في مدينة أوديسا الساحلية ووقع انفجار عنيف نتيجة اصطدام صاروخ روسي، على ما يبدو من طراز إسكندر. وفي ذلك الوقت، كان هناك اجتماع في المدينة بين زيلينسكي وميتسوتاكيس، اللذي جاء في زيارة مفاجئة قصيرة للبلاد، وذكرت وسائل إعلام يونانية أن الانفجار وقع على بعد حوالي 150 مترا فقط من موكب زيلينسكي.

وتحدث الزعيمان في المؤتمر الصحفي المشترك عن الحادث. وقال زيلينسكي: "لقد رأينا تلك الضربة اليوم". "كما ترون ما نتعامل معه، إنهم لا يهتمون بالمكان الذي ضربوه. أعلم أنه كان هناك ضحايا اليوم، ولا أعرف التفاصيل، لكنني أعلم أن هناك قتلى وجرحى. نحن بحاجة إلى حماية أنفسنا أولاً. أفضل طريقة هي نظام الدفاع الجوي".

Ukrainian Presidential Press Office via AP

وقال ميتسوتاكيس: "كنا في الميناء، حيث أظهر الرئيس زيلينسكي وشرح أهمية المكان وما تم القيام به لإعادة تأهيله وتقوية الطريق البحري". وتابع "في نهاية المحادثة، سمعنا أصوات صفارات الإنذار والانفجارات تدوي بالقرب منا. لم يكن لدينا الوقت للذهاب إلى مكان محمي. هذه تجربة مثيرة . نحن نفهم أن الحرب تؤثر على الجميع. هناك فرق كبير بين القراءة عن الحرب في الصحف وبين سماعها بأذنيك".

وتجول الزعيمان خلال زيارة اوديسا أيضا في الكاتدرائية التي تضررت نتيجة الضربات الروسية وزاروا المكان الذي قتل فيه نهاية الأسبوع الماضي 12 شخصا بينهم خمسة أولا، في هجوم روسي قوي على مبان سكنية.